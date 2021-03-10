Объем киберспортивного рынка увеличится почти на 15% и составит больше $1 млрд

Объем киберспортивного рынка вырастет на 14,5% — с $947,1 млн в 2020 году до $1,08 млрд в 2021-м. При этом 75% доходов рынка поступит от спонсорства и медиаправ.

Об этом говорится в свежем выпуске аналитической компании NewZoo, который был опубликован 9 марта.

Эксперты также отмечают, что киберспортивная аудитория вырастет на 8,7% до 474 млн человек. Из них "киберспортивных энтузиастов" (тех, кто потребляет киберспортивный контент хотя бы раз в месяц) — 234 млн. Остальные относятся к "эпизодическим зрителям". Самыми крупными киберспортивными рынками остаются Китай ($360,1 млн), Северная Америка ($243 млн) и Западная Европа ($205,8 млн). Средний доход с одного "киберспортивного энтузиаста" в 2021 году составит $4,63, то есть увеличится на 2,8%. Впрочем, это меньше показателей 2019-го ($4,86). Однако аналитики уверены — после воскрешения офлайн турниров доход с болельщика вырастет до $5,25.

По общей аудитории и числу "киберспортивных энтузиастов" тоже лидирует Китай — 193 млн и 92,8 млн человек соответственно. Однако эксперты отмечают, что рост китайской аудитории в дальнейшем замедлится, и это станет следствием "зрелого" рынка и исчерпания эффекта "низкой базы".

В отчете также говорится, что испанский и португальский языки покажут заметные результаты прироста по часам просмотра на стриминговых платформах — увеличение составило 369% и 189% соответственно. Они в совокупности стали вторыми по популярности после английского.

В своем отчете NewZoo коснулись и видеоигрового стриминга. Его аудитория в 2021 году составит 728,8 млн человек, а значит увеличится от года к году на 10%. Наибольший темп роста покажут Средний Восток и Африка (15,1%).

Отметим также, что свежий отчет выпустили и аналитики компании Juniper Research. По их расчетам, доходы от киберспорта и видеоигрового стриминга вырастут на 70% в течение следующих четырёх лет. В 2021 году сумма составит $2,1 млрд, а в 2025-м вырастет до $3,5 млрд. Основным драйвером роста выступит стриминг за счёт подписок и рекламы на платформах Twitch и YouTube. Эксперты убеждены, что к 2025 году число зрителей киберспорта и стриминга превысит 1 млрд человек — каждый девятый человек в мире будет смотреть видеоигровой контент, а 50% всех зрителей придётся на Азиатско-Тихоокеанский регион. Быстрее всего станет расти аудитория в Латинской Америке.

Напомним, что украинская индустрия киберспорта генерирует около $40-50 млн в год, а количество зрителей в стране составляет 1,8 млн человек. Однако через пять лет их может быть почти пять миллионов.