Lifestyle 40 минут назад

Крупнейший киберспортивный турнир в истории выиграла команда с украинцами. Приз — $18 млн

В гранде-финале десятого юбилейного турнира The International, который прошел в Бухаресте, команда Team Spirit обыграла китайский коллектив PSG.LGD

Команда победителей Team Spirit Команда победителей Team Spirit
Команда победителей Team Spirit

Самый престижный в мире турнир по киберспортивной дисциплине Dota 2 The International выиграла российская команда Team Spirit. На гранд-финале события в ее составе играли двое украинцев — киевлянин Илья "Yatoro" Мулярчук и Мирослав "Mira" Колпаков.

Общий призовой фонд турнира составил $40 млн, а победители увезли с собой $18 млн. Эту сумма разделят между собой игроки и владельцы команды.

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The International проходил с 12 по 17 октября, а всего в соревнованиях приняло участие 16 команда. В последнем матче Team Spirit переиграли китайскую команду PSG.LGD — в общей сложности за последний день киберспортсмены сыграли на 8 картах и вопреки прогнозам скептиков победили со счетом 3:2. Китайские атлеты увезут с собой $5,2 млн призовых. Обладатели бронзы, европейцы Team Secret, получили $3,6 млн.

Отметим, что победители — самая молодая команда The International 10. При этом самым юным игроком стал киевлянин Мулярчук, которому 18 лет. Колпакову 21 год. Остальные представители команды из РФ: это Александр "TORONTOTOKYO" Хертек, Магомед "Collapse" Халилов, Ярослав "Miposhka" Найденов, Айрат "Silent" Газиев и Дмитрий "Korb3n" Белов.

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При этом как отметили в Федерации киберспорта Украины Колпаков всего три месяца назад заявлял в одном из интервью, что хочет "выиграть The International через 5 лет". Мероприятие в этом году прошло в Бухаресте (Румыния) и стало киберспортивным турниром с самым большим призовым фондом в истории. Также примечательно, что Team Spirit выиграла десятый, юбилейный The International, спустя 10 лет после победы украинской команды Natus Vincere (NAVI) на первом TI.

Что интересно, команды не смогла попасть на турнир напрямую — за сезон Dota Pro Circuit 2021 игроки набрали только 585 очков из необходимых 800 баллов. Коллектив отобрался на TI10 через региональную квалификацию, обыграв в финале Team Empire. Всего день соревнования количество зрителей превысило 1,5 миллиона человек на Twitch и более 500 тысяч на YouTube.

Напомним, ранее в этом году игроки украинского киберспортивного клуба NAVI победили на BLAST Premier: Global Final 2020 по игре CS:GO и заработали $600 тысяч долларов. Тогда украинцы в финале обыграла представителей датского клуба Astralis. При этом в самом начале турнира NAVI уступили команде Team Liquid со счетом 0:2. Однако, упав в нижнюю сетку, они сперва обыграли dkComplexity (2:1), а затем европейскую команду G2 Esports (2:0).

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