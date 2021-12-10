Украинец Александр "s1mple" Костылев стал лучшим киберспортсменом по версии The Game Awards

Александр "s1mple" Костылев из украинской киберспортивной команды NAVI стал лучшим киберспортивным игроком года по версии премии The Game Awards, которую считают аналогом «Оскара» в игровой индустрии.

Церемония состоялась в ночь на пятницу, 10 декабря.

За это звание с украинцем конкурировали еще четыре киберспортсмена: россиянин Магомед «Collapse» Халилов, южнокорейский игрок Хео «ShowMaker» Су, канадец Тайсон «TenZ» Нго и американец Крис «Simp» Лер.

Отметим также, что лучшей киберспортивной командой по версии той же премии стала команда Костылева NAVI, а лучшим киберспортивным ивентом признан чемпионат мира 2021 года по League of Legends.

Напомним, ранее NaVi победила на турнире PGL Major Stockholm 2021, который с 26 октября проходил в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд турнира составил $2 млн, а команда победитель получит один миллион долларов. Это первое событие серии Major по Counter-Strike: Global Offensive с сентября 2019 года — ранее компания-разработчик игры Valve и киберспортивная лига PGL не могли провести турнир такого масштаба из-за коронавирусных ограничений.

В начале года NAVI победили на BLAST Premier: Global Final 2020 по игре CS:GO и заработали $600 тысяч долларов. Яркую победу украинского киберспортивного клуба не оставил без внимания народный депутат Украины Даниил Гетманцев. В своем телеграм-канале он поздравил NaVi с первенством на турнире.

При этом один из ключевых игроков NAVI, Александр "s1mple" Костылев на церемонии вручения премии Esports Awards 2021 ранее получил награду «Киберспортсмен года на ПК». Это далеко не единственная его награда за минувший год — Костылев несколько раз признавался самым ценным игроком и лучшим снайпером в игре CS:GO.