В YouTube планируют добавить технологии NFT

Руководство видеохостинга YouTube рассматривает возможность добавления для создателей контента опций, связанных с NFT.

Об этом заявила CEO платформы Сьюзан Войчицки, сообщает Bloomberg.

"Мы всегда сосредоточены на расширении экосистемы YouTube и готовы помочь блогерам извлечь выгоду из новых технологий, включая NFT", – написала Войчицки.

По ее словам, YouTube использует Web 3.0 как "источник вдохновения".

Ранее сообщалось, что социальная сеть Parler и художник Джон Макноутон запускают совместную коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) с изображениями бывшего президента США Дональда Трампа.

Напомним, из $4,7 млн NFT, которыми обменялись более 500 тысяч покупателей и трейдеров, 75% объектов стоили не дороже $15, и только 1% объектов более чем $1,6 тысячи.

Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка NFT, которое провели ученые из Лондонского университета, изучившие 6,1 млн сделок с июня 2017 года по апрель 2021 года.

Стоит отметить, что в начале декабря прошлого года в Украине запустился NFT-маркетплейс ArtBay, где можно будет покупать или продавать картины художников, фотографии и прочие объекты искусства в виде цифровых токенов.

На нем представлены картины известных украинских художников, в частности Марии Приймаченко, Андрея Потеряйло, Эдуарда Приходько, Евгения Щукина и Зои Кружковой.

Также есть пластинка поп-певицы Ирины Билык с автографом и перчатки боксера Александра Усика. Причем все NFT-лоты продаются вместе с оригинальными физическими объектами.