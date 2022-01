NFT — это не искусство: редакторы Википедии исключили из лучших арт-продаж "Слияние" Pak — $91 млн и "Everydays" Beeple — $69 млн

Пять из шести редакторов Википедии проголосовали против классификации NFT как вида искусства. Было принято решение исключить сделки с NFT из списка лучших продаж произведений искусства.

В итоге в рейтинг не попали такие NFT-проекты диджитал-художников, как The Merge ("Слияние") Pak (продана за $91,8 млн – это самая высокая цена не только за криптоискусство, но и в целом за произведение живого художника), а также второй самый дорогой NFT-картины "Everydays: The First 5000 Days" ("Каждый день: Первые пять тысяч дней") Beeple. За нее заплатили $69 млн на аукционе Christie's.

"Everydays: The First 5000 Days" ("Каждый день: Первые пять тысяч дней"), Beeple. Изображение Christie's

"Everydays: The First 5000 Days" представляет собой jpg-файл — коллаж из всех изображений, которые художник ежедневно публиковал в интернете в течение пяти тысяч дней начиная с 2007 года. Но если это все-таки единый объект, который купил один коллекционер, то с проектом The Merge ("Слияние") все сложнее. Его автор — цифровой художник под ником Pak (или группа художников).

Проект был запущен маркетплейсом Nifty Gateway: распродажа длилась 48 часов (со 2 по 4 декабря 2021 года). The Merge ("Слияние") — это не единая работа, а постоянно меняющееся произведение, состоящее из 266445 "единиц массы", токенов-юнитов.

NFT-проект диджитал-художника Pak The Merge ("Слияние"). Скрин с niftygateway.com

Единицы "массы" начали продавать по минимальной цене $575 (те, кто уже владел пакетами Pak NFT, могли покупать со скидкой по $299), а затем каждые шесть часов цена вырастала на $25. Всего в торгах приняло участие около 28 тысяч криптоинвесторов. Затем купленные единицы "массы" в кошельке каждого из покупателей превратились в один токен. Обладатель самого большого токена стал владельцем "Альфа массы".

Массу своего токена коллекционеры могут нарастить, купив подобные токены. И, возможно, все единицы "массы" проекта "Слияние" когда-нибудь объединяться в один NFT.

Но пока эксперты арт-рынка с оговорками называют эту продажу самой дорогой.

Дискуссия, нужно ли упоминать сделки по продаже NFT в категории "искусство", осталась открытой.

После того, как пять из шести редакторов Википедии проголосовали против классификации NFT как вида искусства, вопрос отложили на более поздний срок. Сейчас недостаточно знаний и информации по этому вопросу, решили арт-эксперты. Но из списка лучших продаж произведений искусства сделки с NFT все-таки исключили, а в Википедии завели отдельную страницу для NFT.

Критики утверждают, что токены нельзя причислять к остальному искусству, так как это всего лишь собрание отдельных произведений, далеко не всегда имеющих ценность за пределами сообщества.

Многие из владельцев NFT выступили против решения редакторского состава Википедии, заявляя, что токены служат основой для создания предметов искусства, пишет cointelegraph.com.

Цифровые художники также призвали выступить против такого решения. "Цифровые художники всю свою жизнь борются за то, чтобы с их работами считались! Мы просто не можем позволить Википедии задвинуть их куда подальше", — сказали они.

Пока что до конца не ясно, как это повлияет на рынок, отмечают аналитики.

В 2021 году рынок NFT превысил $40 млрд, согласно оценке аналитической компании Chainalysis Inc. В 2020 году продажи составляли всего $100 млн.

