Соцсеть Трампа выставляет на аукцион NFT-токены с фото экс-президента США

Социальная сеть Parler и художник Джон Макноутон запускают совместную коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) с изображениями бывшего президента США Дональда Трампа.

Как сообщает ForkLog, предварительная распродажа токенов из коллекции Trump Legacy начнется 20 января. Заявки в белый список принимают до 19 января.

Первая часть содержит 10 тысяч NFT на блокчейне Ethereum. Стоимость каждого токена составляет 0,1 ETH.

"Историческая NFT-коллекция освещает бывшего президента Дональда Трампа в бесчисленных обстоятельствах, которые отражают суть его президентства, с использованием символических образов с серьезными подтекстами", – сообщается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что компания Twitter решила навсегда заблокировать аккаунт главы США Дональда Трампа, так как в публикациях действующего на тот момент американского президента увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".

Впоследствии экс-пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер запустил новую соцсеть Gettr. Позднее стало известно, что в социальную сеть Дональда Трампа инвестировали $1 млрд.

При этом экс-глава США, являющийся долларовым миллиардером, не считает криптовалютные активы полноценными деньгами.