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В мире 50 минут назад

Фирма Дональда Трампа продала его отель за $370 млн

За период президентства Трампа убытки отеля составили более $70 млн

Дональд Трамп. Фото: Getty Images Дональд Трамп. Фото: Getty Images
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Компания Trump Organization, которая принадлежит 45-му президенту США Дональду Трампу, продала отель в центре Вашингтона за $370 млн инвестиционной группе CGI Merchant Group.

Как сообщает ВВС, после продажи 120-летняя гостиница Trump International, расположенная в 1,6 км от Белого дома на Пенсильвания-авеню, будет переименована в Waldorf Astoria и перейдет в управление группы Hilton.

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Фото: Graeme Sloan/SIPA USA/REUTERS

По информации The Wall Street Journal и Bloomberg, сделка окончательно будет оформлена в первом квартале 2022 года.

В ВВС напомнили, что согласно расследованию Конгресса США за период президентства Трампа убытки отеля составили более $70 млн.

При этом в Trump Organization заявляли, что отель за это время получил прибыль $150 млн.

Комиссия Конгресса расследовала возможный конфликт интересов: президент Дональд Трамп выступал поручителем по займам для отеля.

В расследовании говорится, что отель получил $3,7 млн в виде платежей от иностранных правительств в период, когда Трамп был президентом. 

В то же время в Trump Organization отрицают правонарушения и называют результаты расследования "вводящими в заблуждение".

Trump Organization получила одобрение на реконструкцию исторического здания Старого почтамта в 2012 году. Здание открылось как отель четыре года спустя, всего через несколько недель после того, как Трамп принял предложение Республиканской партии баллотироваться в президенты. 

За время пребывания Трампа на посту президента отель стал популярным среди республиканцев, посещавших столицу.  В 2019 году Trump Organization организовала поиски покупателей для отеля.

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