Таскомбанк запускает проект электронных денег на блокчейне

Таскомбанк и финтех-компания Bitt запускают пилотный проект электронных денег на блокчейне Stellar.

Как сообщает пресс-служба банка, это делается для анализа потенциала использования блокчейн-технологии при выпуске е-гривни.

"Проект реализуется под надзором Национального банка Украины и при поддержке Министерства цифровой трансформации. Его цель – предоставить возможность Нацбанку проанализировать потенциал использования блокчейн-технологии при выпуске е-гривни", – говорится в сообщении.

В рамках пилотного проекта объединенная команда будет исследовать использование электронных денег для программированных выплат заработной платы сотрудникам ГП "Дія", проведение p2p платежей и расчетов с компаниями, которые ведут торговлю товарами и услугами через интернет.

В банке считают, что для украинцев электронная гривня может существенно удешевить денежные транзакции и усилить безопасность личных финансов.

"Проект послужит технологической основой для эмиссии электронных денег и является важным драйвером инноваций платежно-финансовой инфраструктуры в Украине", – отметил заместитель министра цифровой трансформации по развитию IT Александр Борняков.

По словам председателя правления Таскомбанка Владимира Дубея, такие наработки позволят объединить традиционную банковскую систему с платежной инфраструктурой на основе блокчейна и создать экосистему, которая будет включать в себя полный спектр банковских продуктов и операций с электронными деньгами на блокчейне Stellar.

Напомним, в декабре Таскомбанк начал сотрудничество с мобильным банком Sportbank. Кроме этого, Таскомбанк работает также еще с isibank.

При этом monobank отказался работать с этим финучреждением.

Таскомбанк основан в 1989 году и является одним из первых коммерческих банков в Украине. С 2004 года Таскомбанк входит в состав финансово-промышленной группы "ТАС" Сергея Тигипко.