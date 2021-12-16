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Таскомбанк запускает проект электронных денег на блокчейне
Таскомбанк и финтех-компания Bitt запускают пилотный проект электронных денег на блокчейне Stellar.
Как сообщает пресс-служба банка, это делается для анализа потенциала использования блокчейн-технологии при выпуске е-гривни.
"Проект реализуется под надзором Национального банка Украины и при поддержке Министерства цифровой трансформации. Его цель – предоставить возможность Нацбанку проанализировать потенциал использования блокчейн-технологии при выпуске е-гривни", – говорится в сообщении.
В рамках пилотного проекта объединенная команда будет исследовать использование электронных денег для программированных выплат заработной платы сотрудникам ГП "Дія", проведение p2p платежей и расчетов с компаниями, которые ведут торговлю товарами и услугами через интернет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В банке считают, что для украинцев электронная гривня может существенно удешевить денежные транзакции и усилить безопасность личных финансов.
"Проект послужит технологической основой для эмиссии электронных денег и является важным драйвером инноваций платежно-финансовой инфраструктуры в Украине", – отметил заместитель министра цифровой трансформации по развитию IT Александр Борняков.
По словам председателя правления Таскомбанка Владимира Дубея, такие наработки позволят объединить традиционную банковскую систему с платежной инфраструктурой на основе блокчейна и создать экосистему, которая будет включать в себя полный спектр банковских продуктов и операций с электронными деньгами на блокчейне Stellar.
Напомним, в декабре Таскомбанк начал сотрудничество с мобильным банком Sportbank. Кроме этого, Таскомбанк работает также еще с isibank.
При этом monobank отказался работать с этим финучреждением.
Таскомбанк основан в 1989 году и является одним из первых коммерческих банков в Украине. С 2004 года Таскомбанк входит в состав финансово-промышленной группы "ТАС" Сергея Тигипко.