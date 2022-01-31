В США запускают NFT-платформу для продажи недвижимости: технологию тестировали в Украине

Блoкчeйн-кoмпaния Propу запускает в США платформу NFT для покупки/продажи недвижимости в реальном времени. Об этом сообщает издание Yahoo.Finance.

Сначала технологию предложат брокерам, а 8 февраля Propy выставит на аукцион два жилых дома, расположенных во Флориде, в рамках NFTing в сфере недвижимости. Известно, что стартовая цена дома 650 тысяч долларов.

В Propy объясняют, что объявление о покупке/продаже недвижемости помещается в неизменяемую цепочку блоков и обеспечивает доступ к юридическим документам, подтверждающим право собственности.

"Это снижает затраты для покупателей и ускоряет процесс покупки, позволяя им купить недвижимость за несколько минут. План Propy состоит в том, чтобы масштабировать это предложение по всему миру, предоставляя единую структуру для покупки недвижимости с использованием технологии блокчейн", — разъяснили в издании.

Если торги пройдут успешно, то покупатели получат инвестиционную недвижимость во Флориде, права собственности на которую связаны с NFT.

"В Propy мы разработали все необходимые смарт-контракты и совместимую правовую базу, которая позволяет токенизировать любую недвижимость в США. Продажи NFT достигли 4 миллиардов долларов в декабре 2021 года, и реальные активы вскоре составят значительную часть этого рынка", — прокомментировала генеральный директор и соучредитель Propy Наталья Караянева.

В 2021 году Propy продал квартиру через NFT в Украине. Недвижимость в Киеве принадлежала юридическому лицу из США, и после завершения аукциона новый владелец NFT стал владельцем юридического лица и, следовательно, самой собственности.

Тем временем компания Google Cloud расширяет подразделение по работе с цифровыми активами, чтобы помочь своим клиентам внедрять блокчейн-технологии.

На сегодняшний день поисковый гигант пытается определиться с набором услуг на базе блокчейна, которые он сможет предложить своим клиентам.