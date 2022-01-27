Lamborghini выпустит свой первый NFT в феврале

Итальянский производитель спорткаров собирается в феврале этого года выпустить свой первый NFT (невзаимозаменяемый токен). Компания заявила, что выставит на аукцион серию NFT, созданных в сотрудничестве со швейцарским художником Фабианом Офнером, а также NFT Pro и Sotheby's.

Об этом сообщает издание The Verge.

На NFT, созданном Офнером, изображен автомобиль, который разбивается на отдельные компоненты во время полета в космосе.

Аукцион первого из пяти NFT будет проходить на отдельном сайте компании, торги начнутся с 17:00 по киевскому времени, а каждый из последующих аукционов будет начинаться и заканчиваться на 15 минут позже, чем предыдущий.

Каждый аукцион будет длиться 75 часов 50 минут — "точное время, которое потребовалось Аполлону-11, чтобы покинуть Землю и выйти на орбиту Луны", отметили в Lamborghini. В компании рассказали, как происходило создание NFT.

Выяснилось, что в начале проекта Офнер тщательно изучил инженерные планы Lamborghini Aventador Ultimae и создал точный эскиз того, как будет выглядеть окончательная фотография. На основе этого эскиза Lamborghini подготовила все необходимые детали и компоненты для готового к производству Ultimae. Затем детали сфотографировали по отдельности.

По возвращении в свою студию в США художник объединил изображения в композицию, задуманную на эскизе. На создание первого NFT Lamborghini ушло более двух месяцев.

Ранее в Lamborghini сообщали, что в основе NFT компании образец из усовершенствованного углеродного волокна, совершивший путешествие в космос. Компания отправила его на международную космическую станцию в 2019 году в рамках совместного исследовательского проекта. После возвращения из космоса композит стал частью "космического ключа" Lamborghini.