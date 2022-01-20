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Креативные индустрии
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NFT-аукционы от автоконцернов: Lamborghini, Mercedes и Volkswagen тестируют новую технологию

NFT-аукционы от автоконцернов: Lamborghini, Mercedes и Volkswagen тестируют новую технологию
Коллекция Mercedes-Benz NFT

С начала года три автоконцерна сообщили, что заходят на NFT-рынок в коллаборации с диджитал-художниками. 

NFT в честь Mercedes G-класс

Mercedes создал коллекцию Mercedes-Benz NFT на основе линейки автомобилей G-класса. NFT выпустят 23 января на Nifty Gateaway,  их стоимость будет варьироваться от $222 до $1554.

Коллекция NFT в честь Mercedes G-класс

Партнером проекта стала компания Art2People, а  создали цифровые объекты пять дизжитал-художников: Роджер Килиманджаро, Антони Тудиско, Klarens, Шарлотта Тейлор, Энтони Оти и Baugasm. Они работают в разных техниках и с различными носителями, что еще больше привлекает внимание к коллекции.

Невзаимозаменяемые токены (NFT) — это цифровые активы, представляющие такие объекты, как произведения искусства, коллекционные и внутриигровые предметы. Они торгуются в интернете, часто с помощью криптовалюты, и обычно кодируются в смарт-контрактах на блокчейне.

Внимание к NFT резко возросло в 2021 году, когда на рынке наблюдались рекордные продажи, но пока мало что известно о структуре и эволюции этого рынка.

В розыгрыше будут участвовать не только NFT. Когда общий объем продаж достигнет $1 млн, для всех держателей NFT будет разыграна физическая лотерея G-класса.  А когда общий объем продаж достигнет $2 млн, проведут еще один розыгрыш, когда  NFT можно будет купить не за криптовалюту, а за традиционные деньги с помощью кредитной карты.  

"Космический ключ" от Lamborghini

Фото 2 — NFT-аукционы от автоконцернов: Lamborghini, Mercedes и Volkswagen тестируют новую технологию
NFT-проект Lamborghini Space Key

Lamborghini запускает ограниченную серию из пяти NFT. Имя художника, который их создал, пока не названо. В основе NFT образец из усовершенствованного углеродного волокна, совершивший путешествие в космос. Компания отправила его на международную космическую станцию в 2019 году в рамках совместного исследовательского проекта. После возвращения из космоса композит стал частью "космического ключа" Lamborghini, сообщается на сайте компании. 

Полнаю информацию о проекте  под названием Lamborghini Space Key и условиях аукциона обещают дать в ближайшее время. 

Volkswagen выпустит NFT про сверхбыстрый транспорт

Volkswagen тоже готовиться зайти в мир NFT.

Компания сообщила о намерении выпустить NFT под названием Notably Fast Transporter ("Особо быстрый транспорт") в тизере, опубликованном  в Facebook.  

Фото 3 — NFT-аукционы от автоконцернов: Lamborghini, Mercedes и Volkswagen тестируют новую технологию
Тизер  NFT Notably Fast Transporter от Volkswagen

Кроме автопроизводителей рынок NFT активно осваивают фешн-бренды с целью привлечь молодую аудиторию - фанатов цифрового мира.

Молодой рынок NFT последние два года стремительно растет и, по прогнозам аналитиков,  будет активно расти в ближайшее десятилетие. 

В 2021 году рынок NFT превысил $40 млрд (согласно оценке аналитической компании Chainalysis Inc.). В 2020 году продажи составляли всего $100 млн (согласно ресурсу DappRadar). Аналитики DappRadar считают, что решающим фактором взрывного роста стало участие в продвижении NFT крупнейших мировых брендов (Coca-Cola, Nike, Adidas, Gucci). 

Автор:
Елена Гладских