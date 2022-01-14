Бренд одежды Gap выпустил первую NFT-кoллeкцию: собравшие 6 объектов смогут купить уникальную толстовку

Мировой ретейлер одежды Gap запустил свою первую гемифицированную NFT-коллекцию. Она будет базироваться на платформе Tezos. Такие инновации привлекают клиентов, увлекающихся технологией, набирающей все большую популярность, считают в компании.

Над дизайном невзаимозаменяемых токенов (NFT) и коллекционной толстовки работал диджитал-художник Брэндон Синес, создатель Фрэнка Эйпа (Frank Ape) – популярного в США дружелюбного, веселого персонаж, похожего на снежного человека, сообщает сайт gap.com.

Как отметили в Gap, NFT-коллекция «представит бренд и культовый продукт новым и существующим клиентам в быстро развивающейся цифровой экосистеме».

Тезос (XTZ) компания выбрала потому, что эта платформа использует более энергоэффективный подход с минимальным потреблением энергии и низким уровнем выбросов углекислого газа.

В коллекции толстовок будут представлены четыре типа NFT: common (обычные), rare (редкие), epic и one-of-a-kind. Они будут выпускаться последовательно в течение недели.

Компания внедрила уже давно привычный "игровой процесс" покупки: те, кто купит 4 обычных и 2 редких NFT, получит возможность купить epic NFT, а это в свою очередь дает возможность приобрести NFT типа one-of-a-kind и получить физическую толстовку Gap x Frank Ape.

Расписание дропов и стоимость Gap NFT

Запуск Gap NFT состоялся 13 января. Были выпушены обычные NFT (сommon). Эти токены первого уровня самые дешевые. Их можно купить по цене 2 tez (около $8,3) до 15 января.

15 января поступят в продажу редкие NFT по цене 6 tez (около $25)

Epic NFT будет запущен 19 января и будет продаваться по 100 tez (около $415) каждый.

Аукцион, на который будет выставлен NFT One of a Kind, стартует 24 января.

Редкие и эпические NFT будут доступны в ограниченном количестве.

Gap NFT: толстовка с логотипом в бирюзовом цвете - один из шести обычных NFT в серии Metallic 1.

Цифровые коллекционные предметы Gap можно купить на сайте gap.com/nft, войдя в систему с помощью учетных записей Gmail, Facebook или Twitter.

Что такое Tezos Tezos — гибкий блокчейн, работающий по модели „proof-of-stake”. В последние месяцы он очень популярен. Например, банк Arab Bank Switzerland запустил на этом блокчейне услуги стейкинга, торговли и хранения. Еще один партнер —крупная игровая платформа Ubisoft.В соцсетях у Tezos много поклонников.

Внедряя такую инновацию как NFT-коллекция, Gap протестирует, интерсна ли эта технология для ее клиентов и хотят ли они таким способом стать участниками цифрового мира.