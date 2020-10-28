Политика 1 час назад

Верховный суд не признал опрос Зеленского незаконной предвыборной агитацией

Суд не нашел обстоятельств, которые беспрекословно свидетельствовали бы в пользу того, что опрос был скрытой формой агитации за пропрезидентскую партию "Слуга народа"

Проведение опроса Зеленского 25 октября. Фото: Константин Мельницкий / Delo.ua Проведение опроса Зеленского 25 октября. Фото: Константин Мельницкий / Delo.ua
Проведение опроса Зеленского 25 октября. Фото: Константин Мельницкий / Delo.ua

Верховный суд Украины отказался признать незаконной агитацией всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского, который проводился в  день местных выборов, 25 октября.

Об этом следует из постановления Большой палаты Верховного суда от 25 октября, опубликованное 28 октября на сайте суда.

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Указано, что истец, экс-депутат Наталья Новак, просила Верховный суд признать незаконной агитацией видеообращение Зеленского, в котором он анонсировал проведение общенационального опроса по 5 вопросам. Истец также просила запретить проведение этого опроса.

Большая палата ВС решила, что данный опрос не является предвыборной агитацией.

"По материалам этого дела, на основании анализа предоставленных сторонами доказательств и объяснений сторон, можно сделать вывод, что истинной целью проведения опроса является выяснение президентом Украины важных, по его мнению, социально-экономических вопросов", — говорится в постановлении суда.

Кроме того, судьи отметили, что использование Зеленским выражения "Украина — это ты" не содержит никаких призывов к голосованию за ту или иную политическую силу.

По мнению Верховного суда, это выражение использовалось в Украине и другими политическими силами, а также широко применяется в массовой культуре.

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Таким образом, суд не нашел обстоятельств, которые беспрекословно свидетельствовали бы в пользу того, что опрос был скрытой формой агитации за пропрезидентскую партию "Слуга народа".

Поэтому Верховный суд отказал истцу в полном объеме. Это решение не может быть обжаловано.

Ранее еще один иск к президенту из-за проведения всеукраинского опроса подали в Окружной административный суд. ОАСК также отклонил иск к Зеленскому.

Также сообщалось, что в ОБСЕ раскритиковали проведение опроса Зеленского в день голосования.

Напомним, 25 октября во время местных выборов прошел всеукраинский опрос.

В понедельник, 26 октября, в партии "Слуга народа" обнародовали предварительные результаты опроса.

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