На выборах 25 октября зафиксирована самая низкая явка за всю историю независимой Украины

По результатам местных выборов, которые прошли в Украине 25 октября, зафиксирована самая низкая явка избирателей за всю историю независимой Украины.

Как сообщает ТСН, такой низкой явки на выборах в истории страны еще не было. По последним данным ЦИК, проголосовали за местную власть лишь 37% избирателей.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Так, по результатам социологической группы "Рейтинг", которая проводила опрос, каждый пятый не голосовал по состоянию здоровья, каждый восьмой, потому, что ему просто это было не интересно, а вот у каждого десятого желание посетить участок исчезло из-за пандемии коронавируса.

Инфицированные с коронавирусной инфекцией COVID-19 могли проголосовать, но не все этим воспользовались. Только в столице с 20 тысяч пациентов, которые сейчас на изоляции, обратились с заявлением, чтобы проголосовать дома, всего шесть.

Членов участковых комиссий с урнами впускали и в инфекционные отделения, исключительно в спецкостюмах. Однако средств защиты, в частности в регионах, не хватало.

Напомним, 25 октября жители страны выбирали мэров городов, сельских и поселковых глав, депутатов городских, сельских, поселковых, районных и областных советов. Всего 25 октября должны быть избраны депутаты 22 областных, 119 районных, а также местных советов и их главы в 1439 громадах.

Голосование на временно оккупированных территориях Украины и в 18 громадах Донецкой и Луганской областей в этот день не проводилось.