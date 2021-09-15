Кабмин поддержал проект госбюджета: дефицит уменьшат на 2%, а доллар будет стоить 28,6 грн

Дефицит государственного бюджета в 2022 году уменьшится с 5,5% до 3,5%, а выплаты по государственному долгу составят 574,7 млрд грн. Такие цифры заложены в проект госбюджета на следующий год. Общая сумма доходов пока составляет 1,13 трлн грн.

Его на очередном заседании одобрил Кабинет министров Украины в среду, 15 сентября.

"Бюджет на 2022 год не только сбалансированный и реалистический, но это и бюджет модернизации страны, возобновления экономики и инвестиций в людей, в их здоровье, образование и развитие. Проект бюджета предусматривает 197,2 млрд грн на медицину. Это на 31 млрд больше, чем в этом году. По сравнению с 2019 годом бюджет на медицину увеличился вдвое. Такое увеличение расходов позволяет в 2022 году установить минимальную зарплату врача на уровне 20 тысяч грн. Средняя зарплата врача будет выше 22,5 тысячи", — отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Помимо этого 185,6 млрд грн направят на образование. Это на 21 млрд грн больше, чем в 2021 году. Еще 329 млрд грн пойдет на социальную защиту. Расходы на безопасность и оборону составят 5,95% от ВВП — 319,4 млрд грн. Еще 13,5 млрд грн уйдут на культуру, 11,3 млрд грн на спорт и больше 120 млрд грн потратят на строительство дорог. На развитие регионов будет направлено 53,3 млрд грн.

"Основные макроэкономические параметры: уменьшение дефицита бюджета до 3,5%, уменьшение государственного долга, рост зарплат, стабильный курс гривни, снижение инфляции, рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП", — подчеркнул Шмыгаль.

Ожидается, что реальный ВВП увеличится на 3,8%, а номинальный составит 5,37 трлн грн. Инфляцию закладывают на уровне 6,2%. При этом средняя заработная плата достигнет отметки в 15 тысяч 258 грн, а средний курс доллара в бюджет закладывают в 28,6 грн.

На поддержку аграриев чиновники предлагают пустить 4,6 млрд грн, а на осуществление земельной реформы еще 715 млн грн. Бюджет мелиоративной программы Кабмин оценил в 2,7 млрд грн. Идет речь в черновике бюджета и о продолжении программы "Доступные кредиты 5-7-9%" — предлагается потратить 3 млрд грн на поддержку 20 тысяч предпринимателей. Кроме того, бюджет фонда стартапов составит 50 млн грн. Что касается макроэкономических показателей, то дефицит хотят уменьшить с 246,6 млрд грн до 188 млрд грн.

Напомним, что черновик госбюджета на 2021 год предполагал расходы в размере 1 трлн 330 млрд грн. При этом доходы были зафиксированы на уровне 1,071 трлн грн. Из них на налоговые поступления приходилось 928,62 млрд грн.