ООН исключила каннабис из самых опасных наркотиков, Украина при голосовании воздержалась

Комиссия Организации объединенных наций по наркотическим средствам 2 декабря исключила медицинскую марихуану и ее производные из списка наиболее опасных наркотиков.

Как говорится в сообщении данного органа, расположенного в Вене, за такое решение проголосовали 27 стран-членов комиссии, а против — 25. Еще одна страна воздержалась.

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Каннабис для медицинских целей исключили из списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, куда входят вещества, подлежащие строжайшему контролю.

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В то же время каннабис и смолу каннабиса оставили в списке I к этой конвенции, то есть она подлежит всем мерам контроля, применяемым к наркотикам.

Решение было принято на основе рекомендации Всемирной организации здравоохранения от января 2019 года.

Как сообщает The New York Times, за решение голосовали США и ряд европейских стран, а против — Китай, Египет, Нигерия, Пакистан и Россия. Воздержавшейся страной оказалась Украина.

Напомним, вопрос о легализации каннабиса для медицинских целей входил в опрос, инициировавнный президентом Владимиром Зеленским и проводившийся в день местных выборов 25 октября. Его результаты до сих пор не опубликованы, несмотря на обещания со стороны функционеров партии "Слуга народа".

Согласно исследованию социологической группы "Рейтинг", возможную легализацию каннабиса поддержали 75%, а не поддержали 25% принимавших участие в опросе и сделавших выбор по этому вопросу.