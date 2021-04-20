В карантинный год объем изъятого украинской полицией каннабиса вырос почти на 143%

Объем изъятого из незаконного оборота каннабиса в 2020 году превысил показатели 2019 года почти на 143%,

Об этом сообщает Департамент по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины в официальном ответе на запрос корреспондента Delo.ua.

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На протяжении 2019 года в общей сложности было изъято 8,7 тонн наркотических средств и психотропных веществ. Из них — 2,2 тонны каннабиса (25% от общего объема) и 443 грамма гашиша (смолы каннабиса).

За аналогичный период 2020 года всего изъято 6,15 тонн наркотических средств и психотропных веществ. Из них — 5,34 тонны каннабиса (86%) и 3 кг гашиша.

Таким образом, общий объем изъятых наркотиков сократился на 41%, в то время как количество изъятого каннабиса увеличилось на 142,7%. Объем изъятого масла каннабиса увеличился на 577%.

В то же время в Департаменте по борьбе с наркопреступностью отметили, что официальные статистические данные Национальной полиции не предусматривают обобщения информации о сбыте наркотиков, который происходит через интернет и, в частности, мессенджеры.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины внес в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с ограниченным оборотом "Набилон" (синтетический каннабиоид, имитирующий действие тетрагидроканнабинола) и "Набиксимолс" (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием тетрагидроканнабинола и каннабидиола).

Отметим, что "Набилон" используется в медицине для предотвращения побочных эффектов от химиотерапии (тошноты, приступов рвоты), а "Набиксимолс" применяется для снятия спазмов и облегчения боли при рассеянном склерозе. Как рассказывал глава общественной организации "Украинская конопляная ассоциация" Александр Чижов, "Набилон" стоит более 2 тысяч долларов (почти 56 тысяч грн), а "Набиксимолс" — 640 долларов (более 17 тысяч грн).

Источник фото: Depositphotos.