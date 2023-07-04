"С голосами пока рискованно". Рада возьмется за легализацию медицинского каннабиса на ближайшем заседании

Законопроект о легализации медицинского каннабиса №7457 планируют вынести на рассмотрение Верховной Рады на ближайшем пленарном заседании.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"С голосами и правда пока рискованно. Поэтому всегда можно написать своему народному депутату (например, из округа) и попросить поддержать инициативу)", - отметил он.

При этом нардеп заметил, что он поддерживает эту инициативу, поэтому ему "можно не писать".

Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде 28 июня заявил, что в Украине наконец-то необходимо легализовать медицинский каннабис.

Легализация медицинского каннабиса в Украине обсуждается в течение длительного времени. Препараты на его основе применяются, в частности, для лечения онкобольных, пациентов с болезнью Альцгеймера, Паркинсона, эпилепсией, рассеянным склерозом, псориазом, посттравматическим синдромом.

В то же время ряд политиков неоднократно высказывались против регулирования обращения каннабиса в медицинских целях, заявляя о том, что это якобы приведет к распространению наркотиков.

Отметим, что в апреле 2021 года Кабинет министров убрал несколько препаратов на основе каннабиса из списка запрещенных для обращения в Украине. Однако, как писало Delo.ua, эксперты заявили, что это было лоббистское и популистское решение. Проблема была, в частности, с тем, что эти запатентованные лекарства стоят довольно дорого.

В Верховную Раду вносили несколько законопроектов касательно легализации медицинского каннабиса. Но, например, для принятия документа №5596 (касался обращения растений конопли в медицинской, научной и научно-технической сферах) не хватило голосов, а №5596-1 (говорилось о промышленных, медицинских и научных целях) парламентарии даже не рассматривали после того, как профильный комитет Рады рекомендовал его отклонить.

Осенью 2021 года Кабмин представил свой первый вариант законопроекта о легализации, а в июне 2022-го документ №7457 от правительства был зарегистрирован в парламенте.

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