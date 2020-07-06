Политика и экономика 20 минут назад

В ОБСЕ назвали слабые места украинского законопроекта "О медиа"

Представитель ОБСЕ по свободе средств массовой информации Арлем Дезир напомнил о юридической проверке документа

Фото: odessa.online Фото: odessa.online
Фото: odessa.online

Представитель ОБСЕ по свободе средств массовой информации Арлем Дезир раскритиковал украинский законопроект "О Медиа"

В своем отчете о работе в Украине за последние семь месяцев он отмечает, что закон нужно изменить для того, чтобы он больше соответствовал международному законодательству.

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Представитель ОБСЕ говорит, что его офис еще в феврале поручил юридическую проверку закона независимому эксперту по свободе СМИ доктору Джоан Барата Мир. В анализе шла речь о том, что законопроект должен быть приведен в соответствие с международными стандартами. Это позволит ему избежать какого-либо негативного влияния на свободу СМИ в Украине.

В отчете также говорится, что некоторые ограничения могут быть обусловлены национальной безопасностью. Однако в то же время ограничения должны быть четко определены в каждом конкретном случае, то есть закон нужно прописать более четко. "Правовой анализ вызвал обеспокоенность из-за возможности наложения штрафов на определенные средства массовой информации, запретив их распространение на основе очень широких и размытых формулировок", — отмечает Арлем Дезир.

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При этом анализ и предлагаемые поправки он направил украинским властям еще в марте.

Напомним, что ранее Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры поддержал законопроект о запрете "акустического насилия" в общественном транспорте и предложил его рассмотреть Верховной Раде. Поводом для его рассмотрения стала ситуация в автобусе, который ехал из Луцка в Киев. 27 января 2020 года водитель автобуса отказался выключить российский сериал по просьбе двух пассажирок рейса, они были вынуждены выйти на трассе.

В компании-перевозчике заверили, что администрация выдает на каждый автобус флэшки с украинскими лентами, поэтому им непонятно, как русскоязычный фильм появился на экране автобуса.

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