В Минздраве сообщили о готовности всех нормативных актов для запуска закона о медканнабисе

Министерство здравоохранения подготовило проекты всех нормативных актов, необходимых для запуска работы закона о медицинском каннабисе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Заместитель министра здравоохранения Марина Слободниченко отметила, что уже подготовлено 14 нормативных актов – сейчас они находятся на общественном обсуждении.

Кроме того, для реализации закона необходимо запустить два электронных инструмента – е-рецепт и реестр субъектов хозяйствования.

Так, согласно сообщению, соответствующий функционал е-рецепта в Электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ) будет запущен ориентировочно 10 августа, а реестр субъектов хозяйствования будет запущен в начале осени.

В то же время, член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Ольга Стефанишина отметила, что нормативная база должна урегулировать вопросы, связанные с управлением автомобилями гражданами, которые употребляют лекарственные средства на основе медканнабиса, чтобы предупредить безосновательное привлечение их к ответственности.

Легализация медицинского каннабиса в Украине

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый в декабре закон о легализации медицинского каннабиса, согласно которому регулируется его обращение в медицинской, промышленной и научной деятельности. Закон вступит в силу 16 августа.

Еще до войны, в апреле 2021 года Кабинет министров внес в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с ограниченным оборотом "Набилон" (синтетический каннабиоид, имитирующий действие тетрагидроканнабинола) и "Набиксимолс" (стандартизированный экстракт каннабиса).

Медпрепараты на основе каннабиса разрешены в 56 странах мира

В Министерстве здравоохранения назвали принятие законопроекта историческим решением.

"Благодарим от имени врачебного сообщества за принятое решение, ведь медицинский каннабис – это лекарства для миллионов людей: онкопациентов, людей с рассеянным склерозом, пациентов, получающих паллиативную помощь, и т.д.", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время утвердят перечень болезней и состояний, при которых пациент имеет право получить лекарства на основе каннабиса.

В Минздраве отметили, что медпрепараты на основе каннабиса разрешены в 56 странах мира.

Добавим, что в Германии одобрили закон о частичной легализации каннабиса. С 1 апреля совершеннолетним лицам разрешено выращивать до трех растений каннабиса на дому, а также хранить до 50 граммов вещества для личного употребления. В общественных местах взрослым будет разрешено иметь при себе до 25 г каннабиса.

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