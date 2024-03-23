В Германии легализовали каннабис

В Германии одобрили закон о частичной легализации каннабиса. С 1 апреля совершеннолетним лицам будет разрешено выращивать до трех растений каннабиса на дому, а также хранить до 50 граммов вещества для личного употребления. В общественных местах взрослым будет позволено иметь при себе до 25 г каннабиса.

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Об этом сообщает Politico.

Закон, принятый ранее Бундестагом, позволяет взрослым употреблять, а также в ограниченных количествах хранить и выращивать каннабис.

Отмечается, что хранение каннабиса и выращивание в домашних условиях будет декриминализировано в Германии с 1 апреля после того, как в пятницу закон прошел последнее препятствие в Бундесрате, палате федеральных земель.

Взрослым старше 18 лет будет разрешено иметь 25 граммов конопли и выращивать дома до трех растений.

Кроме того, с 1 июля станет возможным создание специальных некоммерческих клубов для культивирования каннабиса численностью до пятисот человек.

Многие критикуют количество каннабиса, разрешенное для хранения, как слишком высокое и недостаточное количество запрещенных зон.

Публичное потребление каннабиса будет разрешено "на ограниченной основе" и вне зоны видимости детских и молодежных заведений, спортивных сооружений и тому подобное.

Для несовершеннолетних каннабис останется запрещенным.

Министр здравоохранения Карл Лаутербах, обращаясь к представителям земель, подчеркнул, что за последние годы среди детей и молодежи удвоилось потребление наркотиков, приобретенных на "черном рынке", и количество смертей от наркотиков также выросло вдвое.

"Так дальше продолжаться не могло. Я также был против легализации каннабиса годами, но исследования показывают, что здесь нужно новое предложение", - подчеркнул он.

На социальной платформе X, бывший Twitter, он попросил использовать разрешение на каннабис ответственно.

"Надеюсь, это начало конца черного рынка", – добавил Лаутербах.

Легализации медицинского каннабиса в Украине

13 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса, согласно которому регулируется его обращение в медицинской, промышленной и научной деятельности.

Закон вступит в силу через шесть месяцев.

21 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о медицинском каннабисе.

В апреле 2021 года Кабинет министров Украины внес в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с ограниченным оборотом "Набилон" (синтетический каннабиоид, имитирующий действие тетрагидроканнабинола) и "Набиксимолс" (стандартизированный экстракт каннабиса).

Медпрепараты на основе каннабиса разрешены в 56 странах мира

В Министерстве здравоохранения назвали принятие законопроекта историческим решением.

"Благодарим от имени врачебного сообщества за принятое решение, ведь медицинский каннабис – это лекарства для миллионов людей: онкопациентов, людей с рассеянным склерозом, пациентов, получающих паллиативную помощь, и т.д.", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время утвердят перечень болезней и состояний, при которых пациент имеет право получить лекарства на основе каннабиса.

В Минздраве отметили, что медпрепараты на основе каннабиса разрешены в 56 странах мира.

Источник фото: ua.depositphotos.com