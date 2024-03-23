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В Германии легализовали каннабис
В Германии одобрили закон о частичной легализации каннабиса. С 1 апреля совершеннолетним лицам будет разрешено выращивать до трех растений каннабиса на дому, а также хранить до 50 граммов вещества для личного употребления. В общественных местах взрослым будет позволено иметь при себе до 25 г каннабиса.
Об этом сообщает Politico.
Закон, принятый ранее Бундестагом, позволяет взрослым употреблять, а также в ограниченных количествах хранить и выращивать каннабис.
Отмечается, что хранение каннабиса и выращивание в домашних условиях будет декриминализировано в Германии с 1 апреля после того, как в пятницу закон прошел последнее препятствие в Бундесрате, палате федеральных земель.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Взрослым старше 18 лет будет разрешено иметь 25 граммов конопли и выращивать дома до трех растений.
Кроме того, с 1 июля станет возможным создание специальных некоммерческих клубов для культивирования каннабиса численностью до пятисот человек.
Многие критикуют количество каннабиса, разрешенное для хранения, как слишком высокое и недостаточное количество запрещенных зон.
Публичное потребление каннабиса будет разрешено "на ограниченной основе" и вне зоны видимости детских и молодежных заведений, спортивных сооружений и тому подобное.
Для несовершеннолетних каннабис останется запрещенным.
Министр здравоохранения Карл Лаутербах, обращаясь к представителям земель, подчеркнул, что за последние годы среди детей и молодежи удвоилось потребление наркотиков, приобретенных на "черном рынке", и количество смертей от наркотиков также выросло вдвое.
"Так дальше продолжаться не могло. Я также был против легализации каннабиса годами, но исследования показывают, что здесь нужно новое предложение", - подчеркнул он.
На социальной платформе X, бывший Twitter, он попросил использовать разрешение на каннабис ответственно.
"Надеюсь, это начало конца черного рынка", – добавил Лаутербах.
Легализации медицинского каннабиса в Украине
13 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса, согласно которому регулируется его обращение в медицинской, промышленной и научной деятельности.
Закон вступит в силу через шесть месяцев.
21 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о медицинском каннабисе.
В апреле 2021 года Кабинет министров Украины внес в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с ограниченным оборотом "Набилон" (синтетический каннабиоид, имитирующий действие тетрагидроканнабинола) и "Набиксимолс" (стандартизированный экстракт каннабиса).
Медпрепараты на основе каннабиса разрешены в 56 странах мира
В Министерстве здравоохранения назвали принятие законопроекта историческим решением.
"Благодарим от имени врачебного сообщества за принятое решение, ведь медицинский каннабис – это лекарства для миллионов людей: онкопациентов, людей с рассеянным склерозом, пациентов, получающих паллиативную помощь, и т.д.", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в ближайшее время утвердят перечень болезней и состояний, при которых пациент имеет право получить лекарства на основе каннабиса.
В Минздраве отметили, что медпрепараты на основе каннабиса разрешены в 56 странах мира.
Источник фото: ua.depositphotos.com