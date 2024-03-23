У Німеччині легалізували канабіс

У Німеччині схвалили закон щодо часткової легалізації канабісу. З 1 квітня повнолітнім особам буде дозволено вирощувати до трьох рослин канабісу вдома, а також зберігати до 50 грамів речовини для особистого вживання. У громадських місцях дорослим буде дозволено мати при собі до 25 г канабісу.

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Про це повідомляє Politico.

Закон, ухвалений раніше Бундестагом, дозволяє дорослим вживати, а також в обмежених кількостях зберігати та вирощувати канабіс.

Зазначається, що зберігання канабісу та вирощування в домашніх умовах буде декриміналізовано в Німеччині з 1 квітня після того, як у п’ятницю закон пройшов останню перешкоду в Бундесраті, палаті федеральних земель.

Дорослим старше 18 років буде дозволено мати 25 грамів коноплі та вирощувати вдома до трьох рослин.

Крім того, з 1 липня стане можливим створення спеціальних некомерційних клубів для культивування канабісу чисельністю до п'ятисот осіб.

Багато хто критикує кількість канабісу, дозволену для зберігання, як занадто високу та недостатню кількість заборонених зон.

Публічне споживання канабісу буде дозволено "на обмеженій основі" та поза зоною видимості дитячих і молодіжних закладів, спортивних споруд тощо.

Для неповнолітніх канабіс залишиться забороненим.

Міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах, звертаючись до представників земель, наголосив, що за останні роки серед дітей та молоді подвоїлося споживання наркотиків, придбаних на "чорному ринку", і кількість смертей від наркотиків також зросла вдвічі.

"Так далі тривати не могло. Я також був проти легалізації канабісу роками, але дослідження показують, що тут потрібна нова пропозиція", - підкреслив він.

На соціальній платформі X, колишній Twitter, він попросив використовувати дозвіл на канабіс відповідально.

"Сподіваюся, це початок кінця чорного ринку", - додав Лаутербах.

Легалізації медичного канабісу в Україні

13 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу, згідно з яким регулюється його обіг в медичній, промисловій і науковій діяльності.

Закон вступить в силу через шість місяців.

21 грудня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про медичний канабіс.

У квітні 2021 року Кабінет міністрів України вніс до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів з обмеженим обігом "Набілон" (синтетичний каннабіоїд, що імітує дію тетрагідроканнабінолу) та "Набіксимолс" (стандартизований екстракт каннабісу).

Медпрепарати на основі канабісу дозволені у 56 країнах світу

У Міністерстві охорони здоров'я назвали ухвалення законопроєкту історичним рішенням.

"Дякуємо від імені лікарської спільноти за прийняте рішення, адже медичний канабіс – це ліки для мільйонів людей: онкопацієнтів, людей з розсіяним склерозом, пацієнтів, що отримують паліативну допомогу, тощо", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що найближчим часом затвердять перелік хвороб і станів, за яких пацієнт має право отримати ліки на основі канабісу.

У МОЗ наголосили, що медпрепарати на основі канабісу дозволені у 56 країнах світу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com