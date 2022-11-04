Як змусити Bitcoin, Ethereum та інші альткоїни працювати на себе

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Торгівля криптовалютами пов'язана з високим рівнем ризику через нетипову для традиційних фінансів волатильність — тут ціна змінюється щомиті. Тому на ринку існують пропозиції, які не мають на увазі торгівлю та не передбачають і високих ризиків. Порівнюємо пасивні методи заробітку на криптовалютах і розуміємось, яку криптовалюту купити, щоб нарощувати капіталовкладення.

Стейкінг чи криптолендинг: що вигідніше

Як пасивний заробіток на криптовалютах сьогодні пропонують криптолендинг і стейкінг.

Криптолендинг може надаватися централізованими біржами криптовалют, а також сайтами, які спеціалізуються лише на кредитах (беруть та дають активи у користування).

Криптолендинг на спеціалізованому майданчику та його умови: наприклад, Nexo бере активи у позики, щоб віддати їх у борг іншим криптоентузіастам. За це нараховує фіксований річний процент. Максимальна пропозиція на міжнародному ринку — 18%, але зазвичай вона не досягає 10%.

Дещо простіший вид криптолендингу надають централізовані біржі криптовалют. Наприклад, у WhiteBIT цей продукт називається WhiteBIT Earn. Відповідно форма взаємодії централізованої української криптовалютної біржі WhiteBIT з клієнтом інша:

трейдер дає свої криптоактиви біржі на тимчасове користування: 10, 20 чи 30 днів, 3 місяці, півроку чи рік;

біржа пропонує відразу низку перспективних альткоїнів для пасивного заробітку на своєму продукті WhiteBIT Earn. Це пояснюється мотивацією компанії, яка полягає в тому, що таким чином клієнти забезпечують додаткову ліквідність щодо низки активів;

відповідно, у списку планів на WhiteBIT Earn — понад 40 криптовалютів, у тому числі BTC, ETH, USDT, XRP, LINK, BCH та інші;

WhiteBIT нараховує фіксований відсоток суми вкладу за певний період. Наприклад, річний депозит Біткоїна принесе прибуток у розмірі 28% від суми. Ефір криптовалюта принесе аналогічний прибуток. Tether, він USDT — ще вище, 30% від суми за рік зберігання на біржі. Унікальність у тому, що розрахунок відсотка виробляється не за стандартною системою розрахунку простих відсотків, тому він є більш вигідним.

Порівняємо прибуток на SMART-стейкінгу та криптолендингу:

Продукт Актив, кількість Термін зберігання Умови Прибуток WhiteBIT Earn Bitcoin, 1 Віддаємо на утримання на 180 днів 13% річних 0,13 BTC Криптолендінг Nexo Bitcoin, 1 Віддаємо на утримання на 180 днів 16% річних 0,07 BTC

Стейкінг не можна назвати аналогом банку. Такі послуги пропонують лише децентралізовані біржі криптовалют. У цьому випадку криптоентузіаст залишає певну кількість активів у пулі ліквідності. Чим більше активів залишено, тим вища прибутковість. Прибутковість змінюється в залежності від вартості активу щодня, тому вона нефіксована і невисока, хоч і постійна.

У плюс йде те, що виведення коштів можливе без втрати накопичень і достроково. Але в заключний противагу, однією з ключових негативних характеристик стейкінгу є обмежена кількість активів для реалізації пулу. Відповідно, наприклад, на біткоїні відсотки отримувати тут не вийде. Як і на ряді інших, усталені криптовалют. Таким чином, із усіх вивчених варіантів це вважається найменш цікавим.