Как заставить Bitcoin, Ethereum и другие альткоины работать на себя

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Торговля криптовалютами сопряжена с высоким уровнем риска из-за нетипичной для традиционных финансов волатильности — здесь цена изменяется ежесекундно. Поэтому на рынке существуют предложения, которые не подразумевают торговлю и не предполагают и высоких рисков. Сравниваем пассивные методы заработка на криптовалютах и разбираемся, какую криптовалюту купить, чтобы наращивать капиталовложения.

Стейкинг или криптолендинг: что выгоднее

В качестве пассивного заработка на криптовалютах сегодня предлагают криптолендинг и стейкинг.

Криптолендинг может предоставляться централизованными биржами криптовалют, а также сайтами, которые специализируются только на кредитах (берут и дают активы в использование).

Криптолендинг на специализированной площадке и его условия: например, Nexo берет активы в займы, чтобы отдать их в долг другим криптоэнтузиастам. За это начисляет фиксированный годовой процент. Максимальное предложение на международном рынке — 18%, но, как правило, оно не достигает 10%.

Несколько более простой вид криптолендинга предоставляют централизованные биржи криптовалют. Например, у WhiteBIT этот продукт носит название WhiteBIT Earn. Соответственно, форма взаимодействия централизованной украинской криптовалютной биржи WhiteBIT с клиентом иная:

трейдер дает свои криптоактивы бирже на временное пользование: 10, 20 или 30 дней, 3 месяца, полгода или год;

биржа предлагает сразу ряд перспективных альткоинов для пассивного заработка на своем продукте WhiteBIT Earn. Это объясняется мотивацией компании, которая заключается в том, что таким образом клиенты обеспечивают дополнительную ликвидность по ряду активов;

соответственно, в списке планов на WhiteBIT Earn — более 40 криптовалют, в том числе BTC, ETH, USDT, XRP, LINK, BCH и другие;

WhiteBIT начисляет фиксированный процент от суммы вклада за определенный период. Например, годовой депозит Биткоина принесет прибыль в размере 28% от суммы. Эфир криптовалюта принесет аналогичный профит. Tether, он же USDT — еще выше, 30% от суммы за год хранения на бирже. Уникальность в том, что расчет процента производится не по стандартной системе расчета простых процентов, потому он является более выгодным.

Сравним прибыль на SMART-стейкинге и криптолендинге:

Продукт Актив, кол-во Срок хранения Условия Прибыль WhiteBIT Earn Bitcoin, 1 Отдаем на удержание на 180 дней 13% годовых 0,13 BTC Криптолендинг Nexo Bitcoin, 1 Отдаем на удержание на 180 дней 16% годовых 0,07 BTC

Стейкинг нельзя назвать аналогом банка. Такие услуги предлагают уже только децентрализованные биржи криптовалют. В этом случае криптоэнтузиаст оставляет какое-то количество активов в пуле ликвидности. Чем больше активов оставлено, тем выше доходность. Доходность изменяется в зависимости от стоимости актива день в день, поэтому она нефиксированная и невысокая, хоть и постоянная.

В плюс идёт то, что вывод средств возможен без потери накоплений и досрочно. Но в заключительный противовес, одной из ключевых отрицательных характеристик стейкинга является ограниченное количество активов для реализации пула. Соответственно, например, на биткоине проценты получать здесь не выйдет. Как и на ряде других, более устоявшихся криптовалют. Таким образом, из всех изученных вариантов это считается наименее интересным.