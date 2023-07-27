Вверх или вниз. Как изменится курс биткоина до конца 2023 года

Хотя летний сезон традиционно считается мертвым для предпринимателей и инвесторов, но это правило не касается рынка виртуальных активов, поскольку в криптоиндустрии всегда бушуют страсти. В настоящее время основная интрига крутится вокруг будущего курса Bitcoin (BTC). А все потому, что криптоинвесторы пытаются понять – вырастет или упадет стоимость биткоина в 2023 году. Поэтому редакция Delo.ua решила собрать прогнозы мировых и украинских аналитиков и разобраться, какие факторы будут влиять на рост или удешевление стоимости BTC.

Сколько стоит биткоин в 2023 году

В этом году график цен на Bitcoin меняется неожиданно и резко. По данным сайта Сoinmarketcap, если 2 января один биткоин стоил $16 625, то уже 26 июля курс BTC вырос до показателя $29 188.

Стоит отметить, что за этот период максимальная цена биткоина составила около $31 500, а минимальная стоимость BTC как раз была зафиксирована в январе около $16 500.

На графике от Coinmarketcap показаны годовые изменения курса биткоина.

Также интересные тренды в изменениях курса биткоина наблюдаются за последний месяц. Создается впечатление, что известная криптовалюта бьется в конвульсиях. Так, по данным Сoinmarketcap, если 26 июня цена BTC составила $30 468, то уже 26 июля курс Bitcoin был на уровне $29 188 .

Кажется, что в ежемесячном разрезе график стоимости биткоина изменился незначительно. Но скачки курса могут быть очень сильными. К примеру, 13 июля цена BTC изменилась так:

Утром один биткоин стоил $30 321.

Днем максимальная цена Bitcoin выросла до $31657.



Вечером стоимость криптовалюты дошла до отметки в $31 290.



На графике от Coinmarketcap показан курс биткоина за июнь/июль 2023 года.

Что звезды думают о будущем биткоина

Публичные люди периодически обещают Bitcoin новые периоды невероятного роста. При этом в последнее время появились новые прогнозы.

Так, автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки написал в своем "Твиттере" , что в следующем году курс биткоина может достичь вершины в $120 тыс. Причина: по его словам, в августе 2023 года на саммите БРИКС страны-участники могут объявить, что криптовалюта будет обеспечена золотом.

Напомним, в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. Ранее издание Bloomberg сообщало, что страны-участники могут обсуждать перспективы внедрения отдельной валюты, что упростит торговые отношения в объединении.

"22 августа 2023 года в Йоханнесбурге, Южная Африка, страны БРИКС объявляют криптовалюту, обеспеченную золотом. Доллары США умрут. Триллионы долларов США спешат домой. Инфляция зашкаливает. Купить золото, серебро. В следующем году биткоин до $120 тыс.", - говорит Роберт Кийосаки.

В свою очередь, венчурный капиталист Тим Дрейпер обновил свой прогноз по росту стоимости биткоина до отметки в $250 тыс. , передает издание Coindesk.com. Ранее инвестор полагал, что BTC дойдет до пика в четверть миллиона долларов уже в июне 2023 года. Но теперь такой прогноз, по мнению Дрейпера, может стать реальным где-то в 2025 году.

"Я действительно не ожидал, что американская бюрократия будет такой агрессивной. Я думал, что, возможно, они признают, что им придется конкурировать с остальным миром", - сказал Дрейпер в интервью Bloomberg TV.

Также Дрейпер считает, что по стоимости биткоина ударили действия Комиссии по безопасности и биржам США (SEC) против криптокомпаний Coinbase и Binance. Давление SEC заставляет предпринимателей покидать Соединенные Штаты, что негативно влияет на курс BTC.

"Я не могу дождаться, пока я смогу собрать средства полностью в биткоинах, инвестировать их все в биткоины, разрешить моим портфельным компаниям платить своим работникам и поставщикам в биткоинах, платить налоги в биткоинах. Весь водопад упадет в кошельки людей в биткоинах. Потому что тогда нет бухгалтерии, нет аудита, все это делается на блокчейне. Это все честно и все прямо", – говорит Тим ​​Дрейпер.

Что будет с биткоином в 2023 году

Иностранные эксперты готовят положительные прогнозы по поведению курса Bitcoin в ближайшие годы. Так, в июльском обзоре аналитики портала Fihder пришли к выводу, что график цены биткоина изменится так:

До конца 2023 года курс Bitcoin будет стоить $38 488.

В 2025 году стоимость биткоина вырастет до $100 293.



В 2030 году BTC достигнет отметки в $289 159.



Следует отметить, что в рамках обзора Fihder опросил 29 криптоэкспертов со всего мира, поэтому прогноз уверенного роста курса Bitcoin с прицелом к 2030 году выглядит достаточно обоснованно.

По данным портала Finder, в 2023 году график курса биткоина вырастет до 38,5 тыс.

Почему должен расти биткоин

Так при каких условиях биткоин может дорожать в ближайшие годы? Эксперты Fihder считают, что для этого нужно решить хотя бы два вопроса:

Первое. Необходимо закрыть регуляторные проблемы в разных странах мира.

"Если регуляторные проблемы будут эффективно решены, мы ожидаем, что цена биткоина вырастет", – говорит управляющий директор Digital Capital Management AU Бен Ричи.

Второе. Надо добиться широкого признания биткоина на международном уровне. Речь идет о капитальных фондах, международных резервах и т.д.

"Недавно восстановленный корпоративный интерес к основной криптовалюте может повысить стоимость биткоина в краткосрочной перспективе", - говорит руководитель отдела трейдинга в Wirex Ив Ренно.

Когда следующий халвинг биткоина

Также иностранные эксперты обращают внимание на то, что ближайшие месяцы криптоиндустрия будет активно наблюдать за динамикой курса биткоина. А все потому, что весной ожидается большое событие для рынка криптовалют – халвинг BTC .

Ранее Delo.ua уже писало, как происходит халвинг Bitcoin. Напомним, что майнеры добывают биткоин. Для этого используют специальное оборудование и ищут новые блоки в сети Bitcoin. Блоки – это записи в блокчейн-сети, благодаря которым существует инфраструктура криптовалюты. Всего майнеры могут добыть 21 млн. монет. За работу люди получают вознаграждение. Ее размер уменьшается в 2 раза, когда изготовлены следующие 210 тыс. блоков в блокчейне. Это называется халвинг. Сейчас халвинг биткоина проходит раз в четыре года. Событие уже произошло в ноябре 2012-го, июле 2016-го, мае 2020-го. За это время вознаграждение за майнинг одного блока уменьшилось с 50 до 6,25 BTC. Следующий халвинг пройдет в апреле 2024 года. Тогда вознаграждение снизится до 3,125 BTC. Халвинг, как правило, влияет на удорожание биткоина. Причина в том, что майнинг – это по факту эмиссия криптовалюты, которая из-за инфляции приводит к обесцениванию денег. А система халвинга создана, чтобы сдерживать уровень инфляции биткоина.

В этих условиях аналитики Fihder считают, что халвинг биткоина станет катализатором для роста цены BTC.

"Все рынки находятся в депрессии, и криптовалюта не исключение. Цена BTC находится на разумном уровне. Будущее уменьшение вдвое в 2024 году, вероятно, начнет влиять на цену до конца этого года", - говорит цифровой стратег Galia Digital Кейт Бошерел.

В свою очередь вице-президент Web3 в RealFevr Педро Фебреро обращает внимание, что стоимость биткоина уже достигла дна, поэтому новый тренд роста уже начался.

"BTC/USD обычно достигает дна перед халвингом и начинает набирать обороты после халвинга", - говорит Фебреро.

Какую крипту купить в 2023 году

В июльском обзоре Fihder был проведен опрос на тему: стоит ли сейчас покупать, продавать или сохранять BTC? Оценки иностранных криптоэкспертов разделились так:

59% считают, что стоит покупать биткоин.

33% уверены, что лучше удерживать виртуальный актив.



7% участников говорят, что сейчас нужно продавать BTC.



По данным портала Finder, 59% криптоэкспертов считают, что пора покупать биткоин

В то же время, какую бы стратегию ни выбирали криптоинвесторы, все равно следует помнить золотое правило защиты денег от рисков: любые инвестиции важно диверсифицировать. Поэтому средства следует вкладывать не только в биткоины, но и в альткоины. Тогда сбережения удастся оградить от резких курсовых колебаний на рынке криптовалют.

В частности, такую инвестиционную стратегию советует избрать генеральный директор Nansen Алекс Сваневик в обзоре Fihder. Он считает, что лучше инвесторам сосредоточиться на альткоинах, хотя все еще остается сторонником биткоинов.

"Высокая инфляция и недоверие к институтам будут продолжать повышать BTC", – говорит Сваневик.

Поэтому стоит не забывать: риск того, что высокая цена биткоина может неожиданно рухнуть, будет оставаться актуальной еще долгое время.

Чего ждать от биткоина

А какие прогнозы курса Bitcoin в 2023 году предоставляют эксперты Delo.ua? В базовом сценарии аналитики не исключают как положительную, так и отрицательную динамику. Но конкретные цифры – какой может быть максимальная и минимальная стоимость BTC – в оценках экспертов разнятся.

Базовый сценарий для курса биткоина №1

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин ожидает, что сейчас биткоин будет колебаться в пределах действующего диапазона, а в последнем квартале 2023 будет ускоряться.

"Однако, конечно, будет многое зависеть от общих настроений на финансовых рынках", - говорит Шевчишин.

По мнению аналитика, в положительном сценарии к концу 2023 года цена биткоина может достичь отметки в $45 тыс., а в отрицательном – останется в диапазоне в $20-30 тыс.

"Для каждого сценария можно выбрать свою торговую стратегию. Но ведь понятно, что ценовые откаты биткоина, особенно до $20-25 тыс., следует рассматривать как достаточно привлекательные уровни для входа". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Базовый сценарий для курса биткоина №2

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак считает, что в базовом варианте возможен рост криптовалютного рынка. Тогда курс биткоина может прибавить к концу лета 15-20% и достичь ценового уровня в $34-36 тыс. за монету.

"Однако расти дальше на криптовалютном рынке будет слишком сложно. В отрасли присутствуют негативные факторы, в частности, проблемы с регуляцией в мире, суды против криптобирж в США, поэтому можно ожидать коррекционной осени, которая коснется всей группы рисковых активов", - объясняет Орыщак.

Так что эксперт не исключает, что к концу 2023 года цена на биткоин может снизиться до $15-25 тыс.

"К сожалению, определить более точный размер спада сейчас невозможно, потому что его параметры будут зависеть от степени замедления мировой экономики осенью и ответных действий крупных центральных банков". Максим Орыщак аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ)

Если центробанки будут действовать оперативно, как и в прошлых кризисных кейсах, то криптовалютный рынок выйдет на траекторию устойчивого роста уже в начале 2024 года.

"Следовательно, ожидаемый во второй половине 2023 года провал цен может быть хорошей возможностью для пополнения криптовалютного портфеля", - говорит эксперт.

Альтернативный сценарий для курса биткоина №3

По словам экспертов, курс биткоина может двигаться не только по базовым сценариям, но и по альтернативным. Тогда траектория рынка цифровых валют будет отличаться от основной линии поведения Bitcoin, отмечает Максим Орыщак из ЦБТ.

Так, согласно положительному альтернативному сценарию, цена BTC может выйти до максимальных уровней в $42-44 тыс. за монету до конца 2023 года .

"Для этого необходимо, чтобы замедление мировой экономики прекратилось. Тогда общая волна оптимизма поднимет всю группу рисковых активов, в том числе криптовалюты", – говорит Орыщак.

Альтернативный сценарий для курса биткоина №4

Также Орыщак не исключает, что стоимость BTC будет идти по отрицательному альтернативному сценарию. В этом случае спад мировой экономики может ускориться уже в августе. Тогда биткоин не успеет реализовать цель роста $34-36 тыс. за монету, а сразу направится вниз в широкий коридор $15-25 тыс.

"При этом в отрицательном сценарии вероятность достижения нижнего предела коридора $15 тыс. за монету к концу осени намного выше, чем в базовом сценарии". Максим Орыщак аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ)

Какие факторы будут влиять на курс биткоина в ближайшие годы

Эксперты в комментарии Delo.ua говорят, что в ближайшее время на курс биткоина будут влиять три основных фактора:

регулирование рынка в мире;

глобальный спрос на криптофонды;

деятельность мировых банков

Давайте рассмотрим все эти факторы подробнее:

Первое. Регулирование рынка в мире. Эта тема остается важной составляющей настроений инвесторов, обращает внимание Андрей Шевчишин. Поэтому любые новости могут повлиять на участников крипторинка. Между тем, большинство негатива уже находится в цене. Инвесторы понимают, что рынок идет в контролируемую зону на уровне криптобирж, поэтому маловероятно, что негатив может существенно надавить на рынок.

"Более того, если регулирование будет касаться других криптовалют-токенов, тогда возможен переток капитала из них в криптоинструменты первой десятки. Это поддержит курс биткоина". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Второе. Глобальный спрос на криптофонды . Это важный фактор, говорит Шевчишин, поскольку многие фонды и именитые компании уже обратились к регулятору в США за разрешением на создание биткоин фондов. Это очень яркий сигнал к большому спросу от институциональных инвесторов.

"Если, например, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит спотовый биткоин-ETF BlackRock, тогда восстановление рынка криптовалют в 2024 году может быть динамичным". Максим Орыщак аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ)

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит спотовы

Третье. Деятельность глобальных центробанков. Необходимо следить за общими настроениями на рынке капитала и решениями центробанков, отмечает Шевчишин. Это важно, потому что в случае более жесткой мировой кредитно-денежной политики инвесторы могут начать выводить свои капиталы из рискованных активов, в том числе из криптовалют.

"Это повлияет на стоимость всех криптоактивов. В то же время такая ситуация может сформировать для крипты достаточно привлекательные ценовые уровни для покупки". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

В свою очередь, Максим Орыщак говорит, что цикл жесткости в странах с развитой экономикой практически подошел к концу. Так что финансовые рынки ожидают, что к концу 2023 года крупные центробанки полностью завершат усиление, а в начале 2024 года перейдут к благоприятному для рисковых активов циклу смягчения.