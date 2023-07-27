Вгору чи вниз. Як зміниться курс біткоїну до кінця 2023 року

Хоча літній сезон традиційно вважається мертвим для підприємців та інвесторів, але це правило не стосується ринку віртуальних активів, оскільки в криптоіндустрії завжди вирують пристрасті. Наразі основна інтрига крутиться навколо майбутнього курсу Bitcoin (BTC). А все тому, що криптоінвестори намагаються зрозуміти – зросте чи впаде вартість біткоїну у 2023 році. Тож редакція Delo.ua вирішила зібрати прогнози світових та українських аналітиків та розібратися, які ж фактори впливатимуть на зростання або здешевлення вартості BTC.

Скільки коштує біткоїн у 2023 році

Цьогоріч графік цін на Bitcoin змінюється несподівано та різко. За даними сайту Сoinmarketcap, якщо 2 січня один біткоїн коштував $16 625, то вже 26 липня курс BTC зріс до показника $29 188.

Варто відмітити, що за цей період максимальна ціна біткоїну склала біля $31 500, а мінімальна вартість BTC як раз була зафіксована у січні в межах $16 500.

На графіку від Coinmarketcap показано річні зміни курсу біткоїну

Також цікаві тренди в змінах курсу біткоїну спостерігаються за останній місяць. Виникає враження, що відома криптовалюта б’ється у конвульсіях. Так, за даними Сoinmarketcap, якщо 26 червня ціна BTC склала $30 468, то вже 26 липня курс Bitcoin був на рівні $29 188 .

Здається, що в щомісячному розрізі графік вартості біткоїну змінився несуттєво. Але стрибки курсу можуть бути дуже значними. Наприклад, 13 липня ціна BTC змінилась так:

Вранці один біткоїн коштував $30 321.

Вдень максимальна ціна Bitcoin зросла до $31 657.



Ввечері вартість криптовалюти дішла до позначки у $31 290.



На графіку від Coinmarketcap показано курс біткоїну за червень/липень 2023 року

Що зірки думають про майбутнє біткоїну

Публічні люди періодично обіцяють Bitcoin нові періоди неймовірного зростання. При цьому останнім часом з’явилися нові такі прогнози.

Так, автор книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі написав у своєму "Твіттері", що наступного року курс біткоїну може досягти вершини у $120 тис . Причина: за його словами, у серпні 2023 року на саміті БРІКС країни-учасники можуть оголосити, що криптовалюта буде забезпечена золотом.

Нагадаємо, до складу БРІКС входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка. Раніше видання Bloomberg повідомляло, що країни-учасники можуть обговорювати перспективи впровадження окремої валюти, що спростить торговельні відносини у об’єднанні.

"22 серпня 2023 року в Йоганнесбурзі, Південна Африка, країни БРІКС оголошують криптовалюту, забезпечену золотом. Долари США помруть. Трильйони доларів США поспішають додому. Інфляція зашкалює. Купити золото, срібло. Наступного року біткоїн до $120 тис.", - зазначив Роберт Кійосакі.

Своєю чергою, венчурний капіталіст Тім Дрейпер оновив свій прогноз щодо зростання вартості біткоїну до відмітки у $250 тис ., передає видання Coindesk.com. Раніше інвестор вважав, що BTC дійде до піку в чверть мільйону доларів вже у червні 2023 року. Але тепер такий прогноз, на думку Дрейпера, може стати реальним десь у 2025 році.

"Я насправді не очікував, що американська бюрократія буде такою агресивною. Я думав, що, можливо, вони визнають, що їм доведеться конкурувати з рештою світу", - сказав Дрейпер в інтерв’ю Bloomberg TV.

Також Дрейпер вважає, що по вартості біткоїну вдарили дії Комісії з безпеки та бірж США (SEC) проти криптокомпаній Coinbase і Binance. Тиск SEC змушує підприємців залишати Сполучені Штати, а це негативно впливає на курс BTC.

"Я не можу дочекатися, поки я зможу зібрати кошти повністю в біткоїнах, інвестувати їх усе в біткоїни, дозволити моїм портфельним компаніям платити своїм працівникам і постачальникам у біткоїнах, сплачувати податки в біткоїнах. Весь водоспад впаде в гаманці людей у ​​біткоїнах. Тому що тоді немає бухгалтерії, немає аудиту, все це робиться на блокчейні. Це все чесно і все прямо", - каже Тім Дрейпер.

Що буде з біткоїном у 2023 році

Іноземні експерти готують позитивні прогнози щодо поведінки курсу Bitcoin у найближчі роки. Так, у липневому огляді аналітики порталу Fihder прийшли до висновку, що графік ціни біткоїну зміниться так:

До кінця 2023 року курс Bitcoin коштуватиме $38 488.

У 2025 році вартість біткоїну зросте до $100 293.



У 2030 році BTC досягне відмітки у $289 159.



Варто зазначити, що в рамках огляду Fihder опитав 29 криптоекспертів зі всього світу, тож прогноз впевненого зростання курсу Bitcoin з прицілом до 2030 року виглядає доволі обґрунтовано.

За даними порталу Finder, у 2023 році графік курсу біткоїну зросте до 38,5 тис.

Чому має рости біткоїн

Тож за яких умов біткоїн може дорожчати найближчі роки? Експерти Fihder вважають, що для цього потрібно вирішити хоча б два питання:

Перше. Необхідно закрити регуляторні проблеми у різних країнах світу.

"Якщо регуляторні проблеми будуть ефективно вирішені, ми очікуємо, що ціна біткоїну зросте", - говорить керуючий директор Digital Capital Management AU Бен Річі.

Друге. Треба добитися широкого визнання біткоїну на міжнародному рівні. Мова йде про капітальні фонди, міжнародні резерви та ін.

"Нещодавно відновлений корпоративний інтерес до основної криптовалюти може підвищити вартість біткоїну в короткостроковій перспективі", - каже керівник відділу трейдингу в Wirex Ів Ренно.

Коли наступний халвінг біткоїну

Також іноземні експерти звертають увагу на те, що найближчі місяці кріптоіндустрія буде активно спостерігати за динамікою курсу біткоїну. А все тому, що навесні очікуються велика подія для ринку криптовалют – халвінг BTC.

Раніше Delo.ua вже писало, як відбувається халвінг Bitcoin. Нагадаємо, що що майнери видобувають біткоїн. Для цього вони використовують спеціальне обладнання та шукають нові блоки у мережі Bitcoin. Блоки – це записи у блокчейн-мережі, завдяки ним існує інфраструктура криптовалюти. Всього майнери можуть видобути 21 млн монет. За роботу люди отримують винагороду. Її розмір зменшується у 2 рази, коли виготовлено наступні 210 тис. блоків у блокчейні. Це й називається халвінг. Зараз халвінг біткоїну проходить раз на чотири роки. Подія вже відбулася у листопаді 2012-го, липні 2016-го, травні 2020-го. За цей час винагорода за майнінг одного блоку зменшилась з 50 до 6,25 BTC. Наступний халвінг пройде у квітні 2024 року. Тоді винагорода знизиться до 3,125 BTC. Халвінг, як правило, впливає на здорожчання біткоїну. Причина в тому, що майнінг – це по факту емісія криптовалюти, яка через інфляцію призводить до знецінення грошей. А система халвінгу створена, щоб стримувати рівень інфляції біткоїну.

В цих умовах аналітики Fihder вважають, що халвінг біткоїну стане каталізатором для зростання ціни BTC.

"Усі ринки перебувають у депресії, і криптовалюта не є винятком. Ціна BTC знаходиться на розумному рівні. Майбутнє зменшення вдвічі у 2024 році, ймовірно, почне впливати на ціну до кінця цього року", - каже цифровий стратег Galia Digital Кейт Бошерел.

Своєю чергою, віце-президент Web3 у RealFevr Педро Фебреро звертає увагу, що вартість біткоїну вже досягла дна, тому новий тренд зростання вже почався.

"BTC/USD зазвичай досягає дна перед халвінгом і починає набирати обертів після халвінгу", - каже Фебреро.

Яку крипту купити у 2023 році

В липневому огляді Fihder було проведено опитування на тему: чи зараз час купувати, продавати чи тримати BTC? Оцінки іноземних криптоекспертів розділились так:

59% вважають, що варто купувати біткоїн.

33% впевнені, що краще утримувати віртуальний актив.



7% учасників кажуть, що зараз треба продавати BTC.



За даними порталу Finder, 59% криптоекспертів вважають, що настав час купувати біткоїн

Водночас з цим, яку б стратегію не обирали криптоінвестори, все одно варто пам’ятати золоте правило захисту грошей від ризиків: будь-які інвестиції важливо диверсифікувати. Тому кошти варто вкладати не тільки у біткоїни, а й в альткоїни. Тоді заощадження вдасться захистити від різких курсових коливань на ринку криптовалют.

Зокрема, таку інвестиційну стратегію радить обрати генеральний директор Nansen Алекс Сваневік в огляді Fihder. Він вважає, що настав час для інвесторів більше зосередитися на альткоїнах, хоча все ще залишається прихильником біткоїнів.

"Висока інфляція та недовіра до інституцій продовжуватимуть підвищувати BTC", - каже Сваневік.

Тому варто не забувати: ризик того, що висока ціна біткоїну може неочікувано обвалитись, залишатиметься актуальною ще довгий час.

Чого очікувати від біткоїну

А які прогнози курсу Bitcoin у 2023 році надають експерти Delo.ua? В базовому сценарії аналітики не виключають як позитивну, так і негативну динаміку. Але конкретні цифри - якою може бути максимальна та мінімальна вартість BTC - в оцінках експертів різняться.

Базовий сценарій для курсу біткоїну №1

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин очікує, що зараз біткоїн буде коливатися в межах діючого діапазону, а в останньому кварталі 2023 року буде прискорюватися.

"Проте, звісно, багато що буде залежати від загальних настроїв на фінансових ринках", - каже Шевчишин.

На думку аналітика, в позитивному сценарії до кінця 2023 року ціна біткоїну може досягти відмітки у $45 тис., а у негативному - залишиться в діапазоні у $20-30 тис.

"Для кожного сценарію можно вибрати свою торгову стратегію. Але ж зрозуміло, что цінові відкати біткоїну, особливо до $20-25 тис., варто розглядати як досить привабливі рівні для входу". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Базовий сценарій для курсу біткоїну №2

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак вважає, що у базовому варіанті можливе зростання криптовалютного ринку. Тоді курс біткоїну може додати до кінця літа 15-20% і досягти цінового рівня у $34-36 тис. за монету.

"Проте, зростати далі криптовалютному ринку буде надто складно. В галузі присутні негативні фактори, зокрема, проблеми з регуляцією у світі, суди проти криптобірж у США, тому можна очікувати корекційної осені, яка торкнеться всієї групи ризикових активів", - пояснює Орищак.

Тож експерт не виключає, що до кінця 2023 року ціна на біткоїн може знизитися до $15-25 тис.

"На жаль, визначити більш точний розмір спаду зараз неможливо, тому що його параметри залежатимуть від ступеня уповільнення світової економіки восени та дій у відповідь великих центральних банків". Максим Орищак аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ)

Якщо центробанки діятимуть оперативно, як і в минулих кризових кейсах, тоді криптовалютний ринок вийде на траєкторію сталого зростання вже на початку 2024 року.

"Отже, очікуваний у другій половині 2023 року провал цін може бути гарною можливістю для поповнення криптовалютного портфеля", - говорить експерт.

Альтернативний сценарій для курсу біткоїну №3

За словами експертів, курс біткоїну може рухатися не тільки за базовими сценаріями, а й за альтернативними. Тоді траєкторія ринку цифрових валют буде відрізнятися від основної лінії поведінки Bitcoin, відмічає Максим Орищак з ЦБТ.

Так, згідно з позитивним альтернативним сценарієм, ціна BTC може вийти до максимальних рівнів в $42-44 тис. за монету до кінця 2023 року .

"Для цього необхідно, щоб уповільнення світової економіки припинилося. Тоді загальна хвиля оптимізму підніме всю групу ризикових активів, у тому числі криптовалюти", - говорить Орищак.

Альтернативний сценарій для курсу біткоїну №4

Також Орищак не виключає, що вартість BTC буде йти по негативному альтернативному сценарію. В цьому випадку спад світової економіки може прискоритися вже в серпні. Тоді біткоїн не встигне реалізувати мету зростання $34-36 тис. за монету, а відразу попрямує вниз у широкий коридор $15-25 тис.

"При цьому в негативному сценарії ймовірність досягнення нижньої межі коридору $15 тис. за монету до кінця осені набагато вища, ніж у базовому сценарії". Максим Орищак аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ)

Які фактори вливатимуть на курс біткоїну у найближчі роки

Експерти в коментарі Delo.ua говорять, що найближчим часом на курс біткоїну будуть впливати три основні фактори:

регулювання ринку у світі;

глобальний попит на криптофонди;

діяльність світових банків.

Тож давайте розглянемо всі ці чинники детальніше:

Перше. Регулювання ринку у світі. Ця тема залишається важливою складовою настроїв інвесторів, звертає увагу Андрій Шевчишин. Тому будь-які новини можуть вплинути на учасників крипторинку. Між тим, більшість негативу вже знаходиться в ціні. Інвестори розуміють, що ринок йде в контрольовану зону на рівні криптобірж, тож малоймовірно що негатив може суттєво надавити на ринок.

"Більш того, якщо регулювання буде стосуватися інших криптовалют-токенів, тоді можливий перетік капіталу з них до криптоінструментів першої десятки. Це підтримає курс біткоїну". Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик

Друге. Глобальний попит на криптофонди . Це важливий фактор, говорить Шевчишин, оскільки багато фондів та іменитих компаній вже звернулися до регулятора в США за дозволом на створення біткоїн фондів. Тож це це дуже яскравий сигнал до великого попиту від інституційних інвесторів.

"Якщо, наприклад, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалить спотовий біткоін-ETF BlackRock, тоді відновлення ринку криптовалют в 2024 році може бути динамічним". Максим Орищак аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ)

Третє. Діяльність світових центробанків. Необхідно слідкувати за загальними настроями на ринку капіталу та рішеннями центробанків, зазначає Шевчишин. Це важливо, тому що у випадку більш жорсткої світової кредитно-грошової політики, інвестори можуть розпочати виводити свої капітали з ризикованих активів, в тому числі з криптовалют.

"Це вплине на вартість всіх криптоактивів. Водночас з цим, така ситуація може сформувати для крипти досить привабливі цінові рівні для покупки". Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик

Своєю чергою, Максим Орищак каже, що цикл жорсткості в країнах з розвиненою економікою практично добіг кінця. Тож фінансові ринки очікують, що до кінця 2023 року великі центробанки повністю завершать посилення, а на початку 2024 року перейдуть до сприятливого для ризикових активів циклу пом'якшення.