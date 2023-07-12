Первые ласточки. Как Rheinmetall и Baykar в Украине будут стимулировать экономику и изменять украинский ВПК

Немецкий концерн Rheinmetall хочет развернуть в Украине завод по производству бронетехники, а компания Baykar из Турции уже строит завод по производству БПЛА Байрактар. В перспективе это создаст новые рабочие места и начнет новую эпоху украинского военно-промышленного комплекса.

Крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall в течение 12 недель хочет открыть завод бронетехники в Украине . Генерального директора немецкой компании не сдерживают даже угрозы россиян ударить по заводу ракетами. Компания видит в стране перспективу и планирует инвестировать в Украину 200 млн евро для развертывания предприятия, которое сможет производить до 400 танков в год.

Пока известно, что немецкая компания планирует наладить в Украине ремонт военной техники, а в перспективе совместно с Укроборонпромом развернуть здесь производство бронетранспортеров TPz 1 Fuchs . В теории сотрудничество с Rheinmetall можно было бы углублять, поскольку немецкий концерн, кроме танков и БТРов, производит и боеприпасы, которые так нужны нашим военным.

Кроме немцев в Украине начала строить свой завод турецкая компания Baykar Defence , являющаяся производителем легендарных беспилотников Bayraktar TB2, которые жгли колонны российских войск, направлявшиеся на Киев весной 2022 года. Украина и Турция договаривались о совместном производстве еще до начала полномасштабной войны. А в начале июля 2023 года министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин заявил, что строительство завода уже стартовало.

Согласно планам, ранее озвученным турецкой компанией в Украине, будут собирать тот же Bayraktar TB2, а также тяжелый беспилотник Akıncı и беспилотный истребитель Kızılelma. БПЛА Akıncı будут использовать украинские двигатели МС-500 и АИ-450 в зависимости от выбора заказчика, а Kızılelma будут комплектовать украинские двигатели АИ-25.

В целом, начало совместного производства будет означать завершение самоизоляции на которой находился украинский оборонно-промышленный комплекс с начала 1991 года и начало кооперации с мировыми производителями для производства оружия для ВСУ. Это тот путь, который проходили почти все цивилизованные страны, а также наши ближайшие соседи в ЕС.

Кроме этого, запуск таких производств будет стимулировать деловую активность и даст толчок к развитию общин, где эти производства будут размещены. А если этот опыт удастся масштабировать до достаточного уровня, это может вывести украинскую экономику на новый уровень.

Что означает приход западных оборонных компаний в Украину

По мнению экономиста Павла Верновского, интерес концерна Rheinmetall к Украине обусловлен желанием расширить рынки сбыта. Верновский говорит, что европейские правительства даже сейчас неохотно выделяют средства на перевооружение армии. Поэтому заказов у европейских оборонных компаний немного. А компанию Baykar заинтересовала достаточно сильная школа авиастроения, сохранившаяся в Украине, несмотря на упадок самолетостроения в стране в целом.

Немецкая компания Rheinmetall производит колесный бронетранспортер TPz Fuchs с 1968 года. Последняя модификация 1A8 2008 года имеет усиленную защиту против мин и самодельных взрывных устройств. Видео: Rheinmetall

“У руководства Rheinmetall есть надежда, что со временем украинское Правительство станет их крупным клиентом. Компания долгое время сидела без заказов и вот сейчас ожидает возможности нарастить производство. Мотивация Baykar несколько иная – у нас достаточно сильная школа авиастроения даже сейчас. Она в хаотическом состоянии и представлена небольшими производителями дронов, но она активно развивается», – говорит Верновский.

В то же время Верновский отмечает, что не нужно строить иллюзий относительно влияния этих компаний на экономику Украины. Поскольку даже до полномасштабной войны в Киеве и Львове было большое количество RnD-центров крупных компаний, которые собирали инновации, но фактически никак не влияли на украинскую промышленность.

Танки Leopard 2 производства Rheinmetall находятся на вооружении армий 20 стран. Кроме Германии, среди них Норвегия, Испания, Польша, Канада и Турция. Сейчас эти танки принимают участие в летнем контрнаступлении ВСУ. Фото: militaryarms

“Мы не знаем, какой объем этих инвестиций и в какой форме они сюда будут идти. Когда украинское правительство договорилось о покупке локомотивов General Electric с локализацией производства в Украине 30% и это позиционировалось как большая победа. Но ни локализации в 30%, ни значительной победы мы там не увидели”, - говорит Верновский.

Главный редактор профильного издания Defence Express и бывший сотрудник государственного концерна "Укроборонпром" Олег Катков говорит, что развертывание производства любой военной техники в Украине будет продолжаться годами по объективным причинам.

“У нас есть отличный пример, когда оборонительная компания номер один в мире Lokhed Martin решила перевезти свое производство самолетов F-16 из Техаса в город Гринвилл в Южной Каролине. Релокация началась еще до пандемии Covid-19, в 2022 году на новом производстве произвели первый и единственный самолет, в первом полугодии 2023 был построен еще один самолет, а до конца года в планах построить еще семь. Выход на проектку мощность в 48 самолетов запланирован на 2025 год. Поэтому отладка производства военной техники является сложным и длительным процессом не только у нас. Когда мы говорим, что в Украину придет новая компания и развернет здесь производство, мы должны понимать, что нужные годы, чтобы это производство вышло на полную мощность и хоть как-то начало влиять на обороноспособность страны”, - говорит Катков.

Rheinmetall завод в немецком городе Дюссельдорф, в этом же городе находится и головной офис компании. Фото: Rheinmetall

Он отмечает, что Rheinmetall сначала хочет наладить ремонтную базу для имеющейся в Украине техники, а уже потом будет налажено производство бронетранспортеров TPz 1 Fuchs.

Катков говорит, что в прошлом украинская оборонная промышленность находилась в изоляции и стагнировала, когда весь мир кооперировался.

“Мы говорили, что все можем сами и поэтому добровольно находились там, где сейчас находятся Северная Корея, Иран или Россия. В то время как весь мир кооперировался и создавал совместные проекты. Да, для создания истребителя Eurofighter Typhoon был создан целый консорциум из европейских компаний. Перед аннексией Крыма даже россияне активно кооперировались, создавая бронеавтомобили "Рысь" с помощью концерна IVECO или заказывая вертолетоносцы во Франции. Сейчас мы будем вынуждены догонять утраченные десятилетия и наши предприятия должны будут найти себе место на глобальном рынке”, - говорит Катков.

Возможности для украинского бизнеса

Катков отмечает. что любое значительное производство как гражданской так и военной техники требует значительного количества комплектующих и дешевле будет производить такие комплектующие на месте.

Это могут быть некритические комплектующие, но это будут продукты созданные в Украине для украинского производства западного оружия. К примеру, Lokhed Martin нуждается в значительном количестве деталей начиная метизными изделиями и заканчивая электроникой которую компания закупает у строронных подпрядников. Такие комплектующие могут производиться в Украине, что важно по западным стандартам качества”, - говорит эксперт.

Беспилотник Bayraktar TB2, прошедший три войны и ставший легендой в Украине, сдерживая колонны российских окупантов на подступе к Киеву. Фото: UAinfo

Он отмечает, что сертифицироваться по стандартам западного ОПК достаточно сложно, и такой подрядчик должен быть конкурентоспособным на глобальном рынке. Но Украина имеет прецеденты, когда отечественные компании успешно выполняли подряды для западных корпораций. В частности, харьковский производитель авионики "ФЭД" в 2016 году выиграл тендер на производство теплообменника для франко-итальянского аэрокосмического гиганта Thales Alenia Space, а в октябре 2021 года спутник с этим теплообменником был достаточно жесткие требования к контролю качества.

Верновский считает, что украинским производителям будет достаточно сложно стать подрядчиками западных компаний. Однако даже в таком случае приход в Украину западных производителей принесет позитив в виде управленческой школы и культуры производства.

Одним из наиболее очевидных плюсов является то, что в Украине начнет внедряться западная культура производства и западная школа менеджмента, а это у нас часто недооценивают и этого нам очень не хватает. На выходе мы получаем низкую производительность труда. В Украине средняя производительность работника может составлять 5-10 тысяч долларов, в то время как средняя производительность немецкого работника составляет в зависимости от отрасли от 100 до 300 тысяч долларов. Такой разрыв возникает именно из-за недооцениваемых у нас организационных моментов”, - говорит экономист.

Тяжелый беспилотник Bayraktar Akıncı оснащен украинскими двигателями АИ-450 производства ГП "Ивченко-Прогресс". БПЛА может поднимать в воздух 1350 кг и нести турецкие крылатые ракеты SOM (дальность 250 км). Фото: baykartech.com

Он отмечает, что в Украине есть большое количество мелких производственных компаний, которые часто не имеют своих продуктов, а работают на проектах. В таком бизнесе отсутствует системность, а загруженность персонала часто неравномерна и нерегулярна.

“В странах ЕС на заводах сам процесс производства отточен до мелочей: работник приходит на работу и уже знает, что он будет делать и имеет все необходимые для этого средства. Единственное, что ему остается это выполнять свои беспоседные обязанности. У нас есть очень много производственных компаний, которые работают с несколькими клиентами, получая нерегулярные заказы. Они могут даже что-либо экспортировать в рамках контрактов до 100 тысяч долларов. Работники могут по пол дня не быть занятыми своими обязанностями, их часто отправляют в промышленные отпуска до нескольких месяцев, что приводит к потере рабочих навыков. В таких условиях производственная дисциплина теряется, а на производстве возникает хаос», – говорит экономист.

Он отмечает, что одним из главных преимуществ иностранных инвестиций при правильной государственной политике как раз и является внедрение производственной культуры и управленческих решений.

Что новые оборонные производства дадут общинам?

По словам Верновского, безусловным преимуществом открытия производств Rheinmetall и Baykar в Украине новые рабочие места в тех общинах, где эти производства будут расположены. До полномасштабной войны граждане Украины ездили работать на заводах в соседних Польше и Венгрии, а открытие конкурентных рабочих мест в Украине позволит удержать рабочих внутри страны, где они будут работать на украинскую экономику. Кроме этого, новые промышленные производства будут нуждаться в услугах локального бизнеса.

Макет завода Baykar в Украине. Источник: Defense Express

“Заводу Rheinmetall потребуются коммунальные услуги, электроэнергия, логистика, страхование и банкинг. Все это создаст спрос и дополнительные рабочие места в других секторах экономики. В общем, это приведет к тому, что экономическая активность увеличится. А если таких заводов будет много, то это может достаточно серьезно стимулировать бизнес-активность и вывести экономику на новый уровень, как это было в свое время в Германии и соседней Польше”, - говорит Верновский.

Он отмечает, что возможности для привлечения новых производств в мире постоянно, поскольку регулярно появляются новые отрасли, а мировые гиганты регулярно принимают решения о строительстве новых производств или релокации старых.

Катков говорит, что польза от новых производств для общин во многом будет означать рост поступлений в местный бюджет и рост возможностей финансировать социальную инфраструктуру.

“Для города типа Ивано-Франковска открытие нового завода будет означать новые рабочие места для высококвалифицированных работников с соответствующими зарплатами. Эти работники будут тратить деньги в местной экономике и от этого выиграют все. Потому в мире и существует огромная конкуренция за инвестиции”, - отмечает Катков.