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Более 70% украинцев считают, что восстановление страны продлится более десяти лет - опрос
В ноябре 73% украинцев считают, что процесс восстановления страны займет гораздо больше 10 лет. При этом в марте данный показатель составил 63%, что свидетельствует о росте пессимистических настроений у населения.
Такие данные социологического исследования презентовала Transparency International Ukraine.
Схожие прогнозы касаются и восстановления экономики: 70% респондентов полагают, что этот процесс также займет более 10 лет. Таким образом, наблюдается общее углубление убеждений украинцев по поводу продолжительности восстановления различных аспектов жизни страны.
Вместе с тем, большая часть украинцев (92%) готова готова приобщаться к общественным процессам и помогать в восстановлении государства, а 39% из них присоединятся, как только будет такая возможность.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Важно отметить, что в вопросах восстановления и реконструкции граждане активно выражают стремление к консультациям с властью. Это стремление не изменилось за последние полгода, ведь 92% осенью и 93% весной отмечают важность взаимодействия власти с общественностью в процессах восстановления страны.
Основными причинами беспокойства населения в вопросе восстановления страны является коррупция. Отсутствие контроля и, как следствие, хищение средств пугает 79% респондентов. Коррупционные схемы опасаются 75%.
Третье и четвертое место в рейтинге наибольших проблем по восстановлению занимают большой масштаб разрушений (65%) и угроза повторения боевых действий (63%).
В общей сложности 46% украинцев отмечают, что текущие процессы восстановления соответствуют или даже превышают их ожидания. Наиболее оптимистично настроены жители Восточного (52%) и Северного (50%) регионов Украины. Однако киевляне оказываются более критичными в своей оценке, где 51% жителей столицы считают, что их ожидания чаще не оправданы. Между тем для 39% киевлян восстановление полностью оправдывает их ожидания.
Каждый третий взрослый украинский (31%) заявляет, что знает или видел примеры уже отстроенного. Из них 74% выражают удовлетворение результатами. Наблюдения по восстановлению чаще всего делают жители столицы (59%), Северного (42%) и Восточного (41%) регионов. С другой стороны, жители Юга (33%) и Центра (22%) меньше осведомлены о текущих процессах восстановления, меньше всего сведений об этом имеют жители Запада (19%).
Напомним, 40% украинцев поддерживают вступление в НАТО без оккупированных территорий, а 53% считают эту идею неприемлемой.
Социологическое исследование по заказу Transparency International Ukraine провело исследовательское агентство Info Sapiens при поддержке Проекта USAID "Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине "Взаимодействие". Опрос о потребностях и ожиданиях от будущего восстановления Украины проводился среди населения и мэров.