Почти 20% предпринимателей получают доход от продаж исключительно в безналичной форме - Mastercard

Согласно исследованию Mastercard SME Index 2023, пятая часть украинских бизнесов (19%) получают доход исключительно в безналичной форме благодаря оплатам за товары и услуги через POS-терминал, на банковский счет или посредством цифровых сервисов.

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Для 53% опрошенных предпринимателей безналичный расчет приносит более половины дохода. В общей сложности безналичные оплаты принимают 9 из 10 предприятий.

Этот тренд свидетельствует о том, что украинские предприниматели все больше доверяют безналичным платежам. Они считают, что такие платежи более удобны, безопасны и экономически выгоднее.

Безналичные платежи обладают рядом преимуществ для бизнеса. Они позволяют:

Сократить расходы на обращение наличных денег;

Увеличить безопасность сделок;

Улучшить обслуживание клиентов;

Увеличить возможности для ведения бизнеса за границей.

Сколько предпринимателей возобновили свою работу

Согласно исследованию, предприниматели в Украине продолжают активно развивать свои дела и 46% приостанавливающих работу после начала войны уже полностью возобновили свою деятельность. Еще 38% прогнозируют возобновление довоенных показателей в течение одного-двух лет.

Среди главных потребностей малых предприятий сейчас – деньги на развитие (45%) и новые заказы и рынки сбыта (43%). Для среднего бизнеса основным вызовом для развития является нехватка персонала (35%).

Исследование также указывает, что 20% предпринимателей принимали участие в грантовых программах для поддержки своего бизнеса, при этом 83% получили финансовую помощь безналично.

46% малых и средних бизнесов, которые приостанавливали работу, уже работают в полном объеме, а еще 38% прогнозируют возобновление довоенных показателей в течение двух лет; 20% предпринимателей принимали участие в грантовых программах в поддержку своего дела; 91% предприятий принимают безналичные оплаты; 7 из 10 предпринимателей, помимо своей непосредственной деятельности, планируют участвовать в программах восстановления страны.

Стратегии на будущее: сколько предпринимателей планируют расширяться

Предприниматели активно разрабатывают стратегии на будущее и 73% из них планируют расширять свои дела. Из этого количества 19% уже реализовали эти планы. Основные направления развития включают расширение линейки товаров и сервисов (32%), открытие новых точек продаж и увеличение объемов производства (31%), развитие цифровых каналов (31%) и расширение экспорта (16%).

Отмечается, что самой популярной страной для экспорта продукции признается Германия – 29% предпринимателей утверждают, что именно на этом рынке они больше всего продавали свои товары и услуги за последний год. Другие страны-лидеры включают Польшу (27%), США (21%), Великобританию (17%) и Канаду (13%). Стоимость, качество и оригинальность считается ключевым преимуществом украинских продуктов и услуг за рубежом, по данным респондентов.

Кроме основной деятельности, 7 из 10 представителей украинского бизнес-сообщества планируют участвовать в восстановлении Украины и ее экономике. Среди них 47% готовы присоединяться к государственным программам восстановления, а 42% выражают желание создавать собственные проекты и инициативы для послевоенного восстановления страны.

Участие в грантовых программах

В настоящее время для многих малых предприятий стали приоритетными потребности в получении финансирования на развитие (45%) и поиск новых заказов и рынков сбыта (43%).

В то время как для среднего бизнеса основным вызовом в сфере развития выступает нехватка квалифицированного персонала (35%).

Каждый пятый опрошенный предприниматель принимал участие в грантовых программах, из них 83% получали финансовую поддержку в форме безналичных средств для обеспечения устойчивости и развития своего бизнеса.

Исследование состояния украинского микро-, малого и среднего бизнеса проводилось в июне-июле 2023 года. В онлайн-опросе приняли участие 404 респондента – мужчины и женщины, являющиеся владельцами или руководителями бизнеса в 20 областях Украины.