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Майже 20% підприємців отримують дохід від продажу виключно у безготівковій формі - Mastercard
Згідно з дослідженням Mastercard SME Index 2023, п'ята частина українських бізнесів (19%) отримують дохід виключно у безготівковій формі завдяки оплатам за товари та послуги через POS-термінал, на банківський рахунок або за допомогою цифрових сервісів.
Для 53% опитаних підприємців безготівковий розрахунок приносить понад половину доходу. В цілому безготівкові оплати приймають 9 із 10 підприємств.
Цей тренд є свідченням того, що українські підприємці все більше довіряють безготівковим платежам. Вони вважають, що такі платежі є більш зручними, безпечними та економічно вигіднішими.
Безготівкові платежі мають ряд переваг для бізнесу. Вони дозволяють:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- Скоротити витрати на обіг готівки;
- Збільшити безпеку операцій;
- Покращити обслуговування клієнтів;
- Збільшити можливості для ведення бізнесу за кордоном.
Скільки підприємців відновили свою роботу
Згідно з дослідженням, підприємці в Україні продовжують активно розвивати свої справи і 46% тих, хто призупиняв роботу після початку війни, вже повністю відновили свою діяльність. Ще 38% прогнозують відновлення довоєнних показників протягом одного-двох років.
Серед головних потреб малих підприємств нині – гроші на розвиток (45%) та нові замовлення й ринки збуту (43%). Для середнього бізнесу основним викликом для розвитку є брак персоналу (35%).
Дослідження також вказує, що 20% підприємців брали участь у грантових програмах для підтримки свого бізнесу, при цьому 83% отримали фінансову допомогу безготівково.
46% малих та середніх бізнесів, які призупиняли роботу, вже працюють у повному обсязі, а ще 38% прогнозують відновлення довоєнних показників упродовж двох років; 20% підприємців брали участь у грантових програмах на підтримку своєї справи; 91% підприємств приймають безготівкові оплати; 7 з 10 підприємців, окрім своєї безпосередньої діяльності, планують брати участь у програмах відновлення країни.
Стратегії на майбутнє: скільки підприємців планують розширюватися
Підприємці активно розробляють стратегії на майбутнє, і 73% з них планують розширювати свої справи. З цієї кількості 19% вже реалізували ці плани. Основні напрямки розвитку включають розширення лінійки товарів і сервісів (32%), відкриття нових точок продажу та збільшення обсягів виробництва (31%), розвиток цифрових каналів (31%) і розширення експорту (16%).
Зазначається, що найпопулярнішою країною для експорту продукції визнається Німеччина - 29% підприємців стверджують, що саме на цьому ринку вони найбільше продавали свої товари та послуги за останній рік. Інші країни-лидери включають Польщу (27%), США (21%), Велику Британію (17%) та Канаду (13%). Вартість, якість та оригінальність вважаються ключовими перевагами українських продуктів та послуг за кордоном, за даними респондентів.
Крім основної діяльності, 7 з 10 представників української бізнес-спільноти планують брати участь у відновленні України та її економіки. Серед них 47% готові долучатися до державних програм відбудови, а 42% виявляють бажання створювати власні проєкти та ініціативи для післявоєнного відновлення країни.
Участь у грантових програмах
На даний час для багатьох малих підприємств стали пріоритетними потреби отримання фінансування на розвиток (45%) та пошук нових замовлень і ринків збуту (43%).
У той час як для середнього бізнесу основним викликом у сфері розвитку виступає брак кваліфікованого персоналу (35%).
Кожен п'ятий опитаний підприємець брав участь у грантових програмах, із них 83% отримували фінансову підтримку у формі безготівкових коштів для забезпечення стійкості та розвитку свого бізнесу.
Дослідження стану українського мікро-, малого та середнього бізнесу проводилося у червні – липні 2023 року. В онлайн-опитуванні взяли участь 404 респонденти – чоловіки та жінки, які є власниками або керівниками бізнесу у 20 областях України.