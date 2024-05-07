В Киеве на центральном вокзале открылся информационный пункт рекрутинга в ВСУ

На Центральном железнодорожном вокзале Киева открылся информационный пункт рекрутинга в украинскую армию.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

В этом пункте специально обученные работники УЗ будут предоставлять информацию о вакансиях в ВСУ и отвечать на часто задаваемые вопросы о должностях в военных подразделениях.

Отмечается, что этот пилотный проект Министерства обороны Украины при поддержке "Укрзализныци" стремится прозрачно информировать людей о возможностях эффективной помощи Силам обороны Украины и стимулировать к добровольному привлечению на военную службу.

По словам замминистра обороны Украины Натальи Калмыковой, каждую неделю в Украине открываются центры рекрутинга украинской армии. Через несколько месяцев их сеть будет по всей Украине. В любом центре в ряды Сил обороны может присоединиться человек из любого региона.

"Это возможно даже имея на руках повестку для уточнения учетных данных. Поэтому информационные пункты на железнодорожном вокзале позволят нам максимально донести эту информацию до граждан", — добавила она.

Как отметил член правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, для железной дороги это продолжение системного сотрудничества с Минобороны, ведь перевозчик предлагает приоритетное бронирование билетов для военнослужащих и обеспечивает ряд стратегических перевозок.

Вместе с тем, киевский вокзал ежедневно проходит более 20 тысяч человек, поэтому это очень естественная точка контакта с украинцами, где будет удобно информировать их о возможности присоединиться к рядам Сил обороны.

"А для защитников и защитниц, тоже регулярно путешествующих нашими поездами, это сигнал, что мы все вместе работаем над усилением нашей армии», — рассказал Перцовский.

Информационный пункт рекрутинга находится в центральном вестибюле вокзала между главным инфопоинтом и входом в зал №3.

Напомним, Минобороны планировало открыть 27 центров рекрутинга уже в первом полугодии 2024 года. Первый центр рекрутинга был открыт во Львове 12 февраля 2024 года.

Рекрутинг для защиты Украины

Минобороны реализует проект рекрутинга в ВСУ. Инициатива призвана улучшить процессы отбора мотивированных военнослужащих.

В середине ноября Минобороны подписало договор с агентством Lobby X. Позже к проекту "Рекрутинг" присоединился украинский сайт по трудоустройству Work.ua. и платформа по поиску работы robota.ua.

Также Министерство обороны договорилось с сервисом интернет-объявлений OLX.ua о привлечении к рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины.

В Министерстве указывают, что такое сотрудничество свидетельствует о росте заинтересованности вакансиями в ВСУ. Там призывают приобщаться и другие онлайн-платформы к рекрутинговому проекту.

Кроме того, в Украине начали разработку нового проекта для цифрового рекрутинга в ряды украинской армии, который будет направлен на поиск операторов дронов.

Вместе с тем, как заявил в эфире телемарафона 7 мая уполномоченный Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец, в настоящее время Минобороны нуждается в пополнении новыми военнослужащими в части, непосредственно участвующие в сдерживании российских оккупантов.

Он отметил, что на сегодняшний день в армии больше всего нужны:

водители,

механики,

стрелки,

операторы всех видов вооружения,

обслуга артиллеристов,

операторы БПЛА,

боевые медики.

Уполномоченный Минобороны по рекрутингу рассказал, что также есть большое количество вакансий в армии, связанных с логистикой, обслуживанием и ремонтом. Кроме того, по его словам, есть вакансии на штабные должности.

Бежевец отметил, что в настоящее время в центрах рекрутинга открыто более 2 тысяч вакансий. Также примерно 10 тысяч разных вакансий разместили онлайн непосредственно воинские части.