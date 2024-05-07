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В Киеве на центральном вокзале открылся информационный пункт рекрутинга в ВСУ

В Киеве на центральном вокзале открылся информационный пункт рекрутинга в ВСУ
В Киеве на центральном вокзале открылся информационный пункт рекрутинга в ВСУ. Фото: Пресс-служба "Укрзализныци"

На Центральном железнодорожном вокзале Киева открылся информационный пункт рекрутинга в украинскую армию.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

В этом пункте специально обученные работники УЗ будут предоставлять информацию о вакансиях в ВСУ и отвечать на часто задаваемые вопросы о должностях в военных подразделениях.

Отмечается, что этот пилотный проект Министерства обороны Украины при поддержке "Укрзализныци" стремится прозрачно информировать людей о возможностях эффективной помощи Силам обороны Украины и стимулировать к добровольному привлечению на военную службу.

По словам замминистра обороны Украины Натальи Калмыковой, каждую неделю в Украине открываются центры рекрутинга украинской армии. Через несколько месяцев их сеть будет по всей Украине. В любом центре в ряды Сил обороны может присоединиться человек из любого региона.

Фото 2 — В Киеве на центральном вокзале открылся информационный пункт рекрутинга в ВСУ
Фото: Пресс-служба "Укрзалізниці"
Фото 3 — В Киеве на центральном вокзале открылся информационный пункт рекрутинга в ВСУ
Фото: Пресс-служба "Укрзалізниці"
Фото 4 — В Киеве на центральном вокзале открылся информационный пункт рекрутинга в ВСУ
Фото: Пресс-служба "Укрзалізниці"

"Это возможно даже имея на руках повестку для уточнения учетных данных. Поэтому информационные пункты на железнодорожном вокзале позволят нам максимально донести эту информацию до граждан", — добавила она.

Как отметил член правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, для железной дороги это продолжение системного сотрудничества с Минобороны, ведь перевозчик предлагает приоритетное бронирование билетов для военнослужащих и обеспечивает ряд стратегических перевозок.

Вместе с тем, киевский вокзал ежедневно проходит более 20 тысяч человек, поэтому это очень естественная точка контакта с украинцами, где будет удобно информировать их о возможности присоединиться к рядам Сил обороны.

"А для защитников и защитниц, тоже регулярно путешествующих нашими поездами, это сигнал, что мы все вместе работаем над усилением нашей армии», — рассказал Перцовский.

Информационный пункт рекрутинга находится в центральном вестибюле вокзала между главным инфопоинтом и входом в зал №3.

Напомним, Минобороны планировало открыть 27 центров рекрутинга уже в первом полугодии 2024 года. Первый центр рекрутинга был открыт во Львове 12 февраля 2024 года.

Рекрутинг для защиты Украины

Минобороны реализует проект рекрутинга в ВСУ. Инициатива призвана улучшить процессы отбора мотивированных военнослужащих.

В середине ноября Минобороны подписало договор с агентством Lobby X. Позже к проекту "Рекрутинг" присоединился украинский сайт по трудоустройству Work.ua. и платформа по поиску работы robota.ua.

Также Министерство обороны договорилось с сервисом интернет-объявлений OLX.ua о привлечении к рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины.

В Министерстве указывают, что такое сотрудничество свидетельствует о росте заинтересованности вакансиями в ВСУ. Там призывают приобщаться и другие онлайн-платформы к рекрутинговому проекту.

Кроме того, в Украине начали разработку нового проекта для цифрового рекрутинга в ряды украинской армии, который будет направлен на поиск операторов дронов.

Вместе с тем, как заявил в эфире телемарафона 7 мая уполномоченный Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец, в настоящее время Минобороны нуждается в пополнении новыми военнослужащими в части, непосредственно участвующие в сдерживании российских оккупантов.

Он отметил, что на сегодняшний день в армии больше всего нужны:

  • водители,
  • механики,
  • стрелки,
  • операторы всех видов вооружения,
  • обслуга артиллеристов,
  • операторы БПЛА,
  • боевые медики.

Уполномоченный Минобороны по рекрутингу рассказал, что также есть большое количество вакансий в армии, связанных с логистикой, обслуживанием и ремонтом. Кроме того, по его словам, есть вакансии на штабные должности.

Бежевец отметил, что в настоящее время в центрах рекрутинга открыто более 2 тысяч вакансий. Также примерно 10 тысяч разных вакансий разместили онлайн непосредственно воинские части.

Автор:
Ольга Колесниченко