У Києві на центральному вокзалі відкрився інформаційний пункт рекрутингу до ЗСУ

На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився інформаційний пункт рекрутингу до української армії.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

У цьому пункті спеціально навчені працівники УЗ надаватимуть інформацію щодо вакансій у ЗСУ та відповідатимуть на поширені питання про посади у військових підрозділах.

Зазначається, що цей пілотний проєкт Міністерства оборони України за підтримки "Укрзалізниці" має на меті прозоро інформувати людей про можливості ефективної допомоги Силам оборони України та стимулювати до добровільного залучення на військову службу.

За словами заступниці міністра оборони України Наталії Калмикової, кожного тижня в Україні відкриваються центри рекрутингу української армії. За декілька місяців їх мережа буде по всій Україні. У будь-якому центрі до лав Сил оборони може долучитися людина з будь-якого регіону.

Фото: Пресслужба "Укрзалізниці" Фото: Пресслужба "Укрзалізниці" Фото: Пресслужба "Укрзалізниці"

"Це можливо, навіть маючи на руках повістку для уточнення облікових даних. Тому інформаційні пункти на залізничному вокзалі дозволять нам максимально донести цю інформацію до громадян", — додала вона.

Як зазначив член правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, для залізниці це продовження системної співпраці з Міноборони, адже перевізник пропонує пріоритетне бронювання квитків для військовослужбовців та забезпечує низку стратегічних перевезень.

Разом з тим, київський вокзал щоденно проходять понад 20 тисяч людей, тому це дуже природна точка контакту з українцями, де буде зручно інформувати їх про можливості долучитися до лав Сил оборони.

"А для захисників і захисниць, які теж регулярно подорожують нашими поїздами, це сигнал, що ми всі разом працюємо над посиленням нашої армії», — розповів Перцовський.

Інформаційний пункт рекрутингу знаходиться в центральному вестибюлі вокзалу, між головним інфопоінтом та входом до зали №3.

Нагадаємо, Міноборони запланувало відкрити 27 центрів рекрутингу вже в першому півріччі 2024 року. Перший центр рекрутингу був відкритий у Львові 12 лютого 2024 року.

Рекрутинг для захисту України

Міноборони реалізує проєкт рекрутингу в ЗСУ. Ініціатива покликана покращити процеси відбору вмотивованих військовослужбовців.

У середині листопада Міноборони підписало договір із агенцією Lobby X. Пізніше до проєкту "рекрутинг" приєднався український сайт працевлаштування Work.ua. та платформа з пошуку роботи robota.ua.

Також Міністерство оборони домовилося з сервісом інтернет-оголошень OLX.ua про залучення до рекрутингу до лав Збройних сил України.

У Міністерстві вказують, що така співпраця засвідчує зростання зацікавленості вакансіями у ЗСУ. Там закликають долучатися й інші онлайн-платформи до рекрутингового проєкту.

Крім того, в Україні почали розробку нового проєкту для цифрового рекрутингу до лав української армії, який буде спрямований на пошук операторів дронів.

Разом з тим, як заявив в ефірі телемарафону 7 травня уповноважений Міноборони з рекрутингу Олексій Бежевець, наразі Міноборони має потребу у поповненні новими військовослужбовцями у частини, які безпосередньо беруть участь у стримуванні російських окупантів.

Він зазначив, що на сьогодні в армії найбільше потрібні:

водії,

механіки,

стрільці,

оператори всіх видів озброєння,

обслуга артилеристів,

оператори БПЛА,

бойові медики.

Уповноважений Міноборони з рекрутингу розповів, що також є велика кількість вакансій в армії, які пов’язані з логістикою, обслуговуванням і ремонтом. Крім того, за його словами, є вакансії на штабні посади.

Бежевець наголосив, що наразі у центрах рекрутингу відкрито понад 2 тисячі вакансій. Також приблизно 10 тисяч різних вакансій розмістили онлайн безпосередньо військові частини.