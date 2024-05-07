Правительство освободило отдельные категории от уплаты аренды госимущества во время войны

Кабинет министров внес изменения в порядок аренды государственного и коммунального имущества и урегулировал вопрос оплаты за аренду в период военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

В частности, от арендной платы освобождены физические лица и ФЛП, призванные на военную службу.

Также прекращается начисление арендной платы для арендаторов имущества, расположенного на территориях активных боевых действий, территориях, где действуют электронные информресурсы государства, или на временно оккупированных территориях согласно перечню Минреинтеграции.

Кроме того, коммунальным предприятиям, финансируемым из местных бюджетов, разрешено арендовать государственное имущество без аукциона по цене 1 грн. за 1 кв.м для обустройства общежитий для ВПЛ.

Изменения были разработаны Фондом госимущества совместно с Минреинтеграцией и другими ведомствами для поддержки арендаторов в условиях войны.

Как сообщил представитель Кабмина Тарас Мельничук, сегодня в постановление КМУ от 27.05.2022 N 634 "Об особенностях аренды государственного и коммунального имущества в период военного положения" были внесены определенные изменения.

В частности, правительство синхронизировало перечень территорий, на которых велись или ведутся боевые действия, с утвержденным перечнем территорий, временно оккупированных Российской Федерацией.

Также установлено, что арендаторы, использующие имущество на этих территориях, будут освобождены от арендной платы на указанный период.

Заметим, что из-за полномасштабного российского вторжения в 2022 году и оккупации РФ новых территорий государственный бюджет Украины недополучил 1,209 миллиарда гривен платы за аренду госимущества.

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