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В Украине запустили сервис для донорства бизнесу, арендующему госимущество
Фонд государственного имущества запустил сервис "Аренда.Помощь" для финансовой поддержки бизнеса, арендующего имущество у государства. Об этом говорится в сообщении ведомства.
На этой платформе арендаторы госимущества могут зарегистрировать заявку на получение денежного пособия от доноров и предоставить аргументацию в необходимости такой поддержки.
В свою очередь, доноры смогут через цифровую платформу выбрать нуждающегося в помощи и предоставить финансовую помощь бизнесу (полностью или частично оплатить аренду государственного имущества).
Для доноров есть возможность выйти на связь с нуждающимися предпринимателями для уточнения деталей. Благотворители самостоятельно выбирают, кому именно они хотят оказать помощь, а также размер такой помощи.Подписывайтесь на наш Telegram канал
ФГИ, со своей стороны, проверяет и подтверждает действие договоров аренды предпринимателями, заполнившими анкету для получения помощи. При этом в фонде подчеркивают, что выступают только модератором платформы, не влияя на распределение или поступление средств.
Напомним, что в мае Кабинет министров возобновил программу аренды государственного имущества со льготами и скидками на время военного положения. Так, до конца 2022 года арендная плата отменена везде, где ведутся боевые действия, а до 30 сентября – в тех областях, которые пострадали от войны. Кроме того, правительство освободило на те же сроки мобилизованных граждан от уплаты аренды государственного и коммунального имущества.
Источник фото: ua.depositphotos.com