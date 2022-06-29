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В Україні запустили сервіс для донорства бізнесу, що орендує держмайно
Фонд державного майна запустив сервіс "Оренда.Допомога" для фінансової підтримки бізнесу, який орендує майно у держави. Про це йдеться у повідомленні відомства.
На цій платформі орендарі держмайна можуть зареєструвати заявку на отримання грошової допомоги від донорів та надати аргументацію в потребі такої підтримки.
В свою чергу, донори зможуть через цифрову платформу обрати того, хто потребує допомоги, та надати фінансову допомогу бізнесу (повністю або частково сплатити за оренду державного майна).
Для донорів є можливість вийти на зв’язок з підприємцями, які потребують підтримки, для уточнення деталей. Благодійники самостійно обирають кому саме вони хочуть надати допомогу, а також розмір такої допомоги.Підписуйтеся на наш YouTube канал
ФДМ, зі свого боку, перевіряє та підтверджує чинність договорів оренди підприємцями, які заповнили анкету для отримання допомоги. При цьому у фонді підкреслюють, що виступають лише модератором платформи, не впливаючи на розподіл чи надходження коштів.
Нагадаємо, що в травні Кабінет міністрів відновив програму оренди державного майна з пільгами та знижками на час воєнного стану. Так, до кінця 2022 року орендну плату скасовано скрізь, де ведуться бойові дії, а до 30 вересня - у тих областях, які постраждали від війни. Крім того, уряд звільнив на ті ж терміни мобілізованих громадян від сплати оренди державного та комунального майна.
Джерело фото: ua.depositphotos.com