В Україні запустили сервіс для донорства бізнесу, що орендує держмайно

Фонд державного майна запустив сервіс "Оренда.Допомога" для фінансової підтримки бізнесу, який орендує майно у держави. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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На цій платформі орендарі держмайна можуть зареєструвати заявку на отримання грошової допомоги від донорів та надати аргументацію в потребі такої підтримки.

В свою чергу, донори зможуть через цифрову платформу обрати того, хто потребує допомоги, та надати фінансову допомогу бізнесу (повністю або частково сплатити за оренду державного майна).

Для донорів є можливість вийти на зв’язок з підприємцями, які потребують підтримки, для уточнення деталей. Благодійники самостійно обирають кому саме вони хочуть надати допомогу, а також розмір такої допомоги.

ФДМ, зі свого боку, перевіряє та підтверджує чинність договорів оренди підприємцями, які заповнили анкету для отримання допомоги. При цьому у фонді підкреслюють, що виступають лише модератором платформи, не впливаючи на розподіл чи надходження коштів.

Нагадаємо, що в травні Кабінет міністрів відновив програму оренди державного майна з пільгами та знижками на час воєнного стану. Так, до кінця 2022 року орендну плату скасовано скрізь, де ведуться бойові дії, а до 30 вересня - у тих областях, які постраждали від війни. Крім того, уряд звільнив на ті ж терміни мобілізованих громадян від сплати оренди державного та комунального майна.

Джерело фото: ua.depositphotos.com