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В Україні знову можна орендувати держмайно. Під час воєнного стану діятимуть знижки
Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою відновив програму оренди державного майна з пільгами та знижками на час воєнного стану. Про це повідомила пресслужба уряду.
Поки в Україні діятиме воєнний стан, орендарі зможуть отримувати знижку до 100% вартості оренди. Знижки отримають орендарі на всій території України, а дія постанови охоплює весь період від початку запровадження воєнного стану.
Як нагадала в.о. голови Фонду держмайна Ольга Батова, до кінця 2022 року орендну плату скасовано скрізь, де ведуться бойові дії, а до 30 вересня у тих областях, які постраждали від війни.
У разі оплати оренди під час дії воєнного стану (наприклад, у перші дні), гроші зарахують орендарям на майбутні періоди після завершення дії знижок.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Держава пропонує орендарям такі пільгові умови:
- бізнес, який орендує майно для релокації, сплачуватиме пільгову орендну ставку (1 грн. за 1 кв.м) протягом перших 6 місяців оренди;
- до кінця року повністю звільняються від орендної плати орендарі у Донецькій, Луганській, Херсонській областях, АРК, Севастополі та частині Миколаївської, Харківської та Запорізької областей;
- звільнення від орендної плати за оренду державного майна надається орендарам на територіях Кіровоградської, Дніпропетровської, Житомирської та Одеської областей, але не більш як до 30 травня 2022 року;
- по всій території країни орендарям державного майна надається знижка – 50%, орендарям єдиних майнових комплексів надається знижка у вигляді 25%;
- всіх, хто служить у ЗСУ, звільнили від орендної плати;
- авансовий внесок та депозит для договорів зменшено до розміру однієї місячної орендної плати;
Зазначимо, що мобілізовані також звільнилися від сплати оренди комунального майна до кінця 2022 року.
Нагадаємо, у Києві звільнили від сплати орендарів комунального майна.
Фото: ua.depositphotos.com