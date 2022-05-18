В Україні знову можна орендувати держмайно. Під час воєнного стану діятимуть знижки

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою відновив програму оренди державного майна з пільгами та знижками на час воєнного стану. Про це повідомила пресслужба уряду.

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Поки в Україні діятиме воєнний стан, орендарі зможуть отримувати знижку до 100% вартості оренди. Знижки отримають орендарі на всій території України, а дія постанови охоплює весь період від початку запровадження воєнного стану.

Як нагадала в.о. голови Фонду держмайна Ольга Батова, до кінця 2022 року орендну плату скасовано скрізь, де ведуться бойові дії, а до 30 вересня у тих областях, які постраждали від війни.

У разі оплати оренди під час дії воєнного стану (наприклад, у перші дні), гроші зарахують орендарям на майбутні періоди після завершення дії знижок.

Держава пропонує орендарям такі пільгові умови:

бізнес, який орендує майно для релокації, сплачуватиме пільгову орендну ставку (1 грн. за 1 кв.м) протягом перших 6 місяців оренди;

до кінця року повністю звільняються від орендної плати орендарі у Донецькій, Луганській, Херсонській областях, АРК, Севастополі та частині Миколаївської, Харківської та Запорізької областей;

звільнення від орендної плати за оренду державного майна надається орендарам на територіях Кіровоградської, Дніпропетровської, Житомирської та Одеської областей, але не більш як до 30 травня 2022 року;

по всій території країни орендарям державного майна надається знижка – 50%, орендарям єдиних майнових комплексів надається знижка у вигляді 25%;

всіх, хто служить у ЗСУ, звільнили від орендної плати;

авансовий внесок та депозит для договорів зменшено до розміру однієї місячної орендної плати;

Зазначимо, що мобілізовані також звільнилися від сплати оренди комунального майна до кінця 2022 року.

Нагадаємо, у Києві звільнили від сплати орендарів комунального майна.

Фото: ua.depositphotos.com