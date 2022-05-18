В Украине снова можно брать в аренду госимущество. Во время военного положения будут действовать скидки

Кабинет министров принял постановление, которым возобновил программу аренды государственного имущества со льготами и скидками на время военного положения. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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Пока в Украине будет действовать военное положение, арендаторы смогут получать скидку до 100% от стоимости аренды. Скидки получат арендаторы по всей территории Украины, а действие постановления охватывает весь период с начала введения военного положения.

Как напомнила и.о. главы Фонда госимущества Ольга Батова, до конца 2022 года арендная плата отменена везде, где ведутся боевые действия, а до 30 сентября в тех областях, которые пострадали от войны.

В случае оплаты аренды во время действия военного положения (например, в первые дни), деньги зачислят арендаторам на будущие периоды после завершения действия скидок.

Государство предлагает арендаторам следующие льготные условия:

бизнес, арендующий имущество для релокации, будет платить льготную арендную ставку (1 грн. за 1 кв.м) в течение первых 6 месяцев аренды;

до конца года полностью освобождаются от арендной платы арендаторы в Донецкой, Луганской, Херсонской областях, АРК, Севастополе и части Николаевской, Харьковской и Запорожской областей;

освобождение от арендной платы за аренду государственного имущества предоставляется арендаторам на территориях Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и Одесской областей, но не более чем до 30 мая 2022 года;

на всей территории страны арендаторам государственного имущества предоставляется скидка – 50%, арендаторам единых имущественных комплексов предоставляется скидка в размере 25%;

всех, кто служит в ВСУ, освободили от арендной платы;

авансовый взнос и депозит для договоров уменьшены до размера одной месячной арендной платы;

Отметим, что мобилизованных также освободили от уплаты аренды коммунального имущества до конца 2022 года.

Напомним, в Киеве освободили от оплаты арендаторов коммунального имущества.

Фото: ua.depositphotos.com