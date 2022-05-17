Мобилизованных освободили от уплаты аренды государственного и коммунального имущества до конца 2022 года

Кабинет министров Украины освободил до конца 2022 года от арендной платы физических лиц и ФЛП, которые были призваны или приняты на военную службу после объявления военного положения.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, он отметил, что освобождены до конца 2022 года от арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества, действующим на 24 февраля 2022 г., следующие арендаторы: физические лица и ФЛП, которые были призваны или приняты на военную службу после объявления военного положения и которые используют имущество, расположенное в административно-территориальных единицах, в пределах которых прекращается доступ пользователей к единым и государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины, в условиях военного положения.

До 30 сентября 2022 года освобождены от арендной платы арендаторы, которые используют государственное имущество: на территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской областей и города Киева; в учреждениях культуры и образования, если объект аренды был передан в аренду на почасовой основе.

До 30 мая 2022 года освобождены от арендной платы арендаторы, которые используют государственное имущество на территориях Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Одесской областей.

Также продлено действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период действия военного положения, на период действия военного положения и четыре месяца с даты его прекращения или отмены и т. д.

Напомним, в Киеве освободили от оплаты арендаторов коммунального имущества.