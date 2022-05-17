Мобілізованих звільнили від сплати оренди державного та комунального майна до кінця 2022 року

Кабінет міністрів України звільнив до кінця 2022 року від орендної плати фізичних осіб та ФОП, які були призвані або прийняті на військову службу після оголошення військового стану.

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Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, він зазначив, що звільнено до кінця 2022 року від орендної плати за договорами оренди державного та комунального майна, що діють на 24 лютого 2022 р., наступні орендарі: фізичні особи та ФОП, які були покликані або прийняті на військову службу після оголошення військового положення та які використовують майно, розташоване в адміністративно-територіальних одиницях, у межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, власником яких є Міністерство юстиції України, в умовах воєнного стану.

До 30 вересня 2022 року звільнено від орендної плати орендарів, які використовують державне майно: на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської областей та міста Києва; в закладах культури та освіти, якщо об'єкт оренди було передано в оренду на погодинній основі.

До 30 травня 2022 року звільнено від орендної плати орендарів, які використовують державне майно на територіях Кіровоградської, Дніпропетровської, Житомирської, Одеської областей.

Також продовжено дію договорів оренди державного та комунального майна, термін дії яких спливає у період дії військового стану, на період дії військового стану та чотири місяці з дати його припинення або скасування тощо.

Нагадаємо, у Києві звільнили від оплати орендарів комунального майна.