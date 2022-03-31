"Укрзалізниця" відновлює приміське сполучення між Одесою та Білгородом-Дністровським

Компанія "Укрзалізниця" поступово відновлює рух приміських поїздів на Одещині. Про це повідомила пресслужба УЗ.

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З 31 березня знову курсуватимуть потяги за маршрутом Одеса-Головна – Білгород-Дністровський – Одеса-Головна.

Таке рішення ухвалили у зв'язку з необхідністю оперативно реагувати на зміни ситуації в області.

Перший поїзд з Одеси вирушив 31 березня о 17:43, він прибуде на станцію Білгород-Дністровський о 20:24. Наступний поїзд вирушить о 08:44 1 квітня, прибуття заплановане на 11:25.

Відправлення від станції Білгород-Дністровський починаючи з 1 квітня призначено на 05:08 та 16:45, прибуття на станцію Одеса-Головна о 07:53 та 19:21 відповідно.

Крім того, "Укрзалізниця" відновила продаж квитків на 10 днів уперед (з 28 березня) на 40 основних внутрішньоукраїнських поїздів далекого прямування. Водночас "Укрзалізниця" збереже мінімум за одним безплатним евакуаційним рейсом на добу з кожного регіону, де евакуаційні процеси досі активні.

УЗ продовжує призначати поїзди, які курсуватимуть за кордон. На додачу до поїздів до Польщі, Угорщини, Словаччини, Австрії та транспортування до Румунії через Ізмаїл, "Укрзалізниця" організує ще один додатковий евакуаційний залізничний рейс до Чехії 30 березня.