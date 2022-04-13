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"Укрзалізниця" відновила рух "Слобожанського експресу"
З 14 квітня знову курсуватиме потяг "Слобожанський експрес". Він з'єднує Сумську та Харківську області. Про це повідомила прес-служба Сумської міської ради.
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Так, "Укрзалізниця" відновлює рух поїзда 7009 Харків – Ворожба та 7010 Ворожба – Харків.
З Харкова "Слобожанський експрес" вирушатиме о 8:00. Потяг слідує через Люботин, Богодухів, Кириківку, Тростянець (Смородине), Суми, Білопілля. Згідно з встановленим графіком у Ворожбу він прибуватиме о 12:35.
У зворотному напрямку поїзд вирушить о 13:05 та о 17:32 прибуває до Харкова.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше "Укрзалізниця" відновлює приміське сполучення між Одесою та Білгородом-Дністровським. Так, з 31 березня знову курсує поїзд за маршрутом Одеса-Головна – Білгород-Дністровський – Одеса-Головна.