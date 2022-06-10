Між Києвом та Прагою запускають щоденний потяг

Чеський перевізник RegioJet відновлює поїзд Київ-Прага, він проходитиме через Перемишль, Львів, Тернопіль, Хмельницький та Вінницю. Про це повідомила пресслужба RegioJet.

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Регулярні рейси запускають із 12 червня. З Києва потяги вирушатимуть о 8:30, із Праги – о 20:18. Зі столиці України до Праги поїзд доїжджатиме за 25 годин 25 хвилин.

Зазначимо, що на пасажирів чекає пересадка. Із Праги поїзд доїжджає до польського міста Перемишль, там пасажирам треба пересісти на поїзд "Укрзаліниці". Пересадка пов'язана з тим, що в Україні курсують потяги з іншою шириною колії.

Квиток із Києва до Праги коштує 826 грн, зі Львова — 287 грн. У вартість квитка входить сніданок та вечеря, а також постільна білизна.

Маршрут поїзда Київ-Прага

Нагадаємо, з 14 квітня знову курсує поїзд "Слобожанський експрес", який сполучає Сумську та Харківську області.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" відновила приміське сполучення між Одесою та Білгородом-Дністровським. Так, з 31 березня знову курсує поїзд за маршрутом Одеса-Головна – Білгород-Дністровський – Одеса-Головна.