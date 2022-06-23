“Укрзализныця” назвала самые популярные поезда

“Укрзализныця” определила самые популярные поезда по количеству перевозимых пассажиров с начала лета. Больше всего пассажиров воспользовались поездом № 45 Ужгород — Харьков — Ужгород.

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Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Наблюдаем активный возврат украинских семей из эвакуации в безопасные регионы, включая столицу, а также оживление бизнесовых и туристических поездок", - говорится в сообщении.

Так, более 35 тысяч пассажиров воспользовались поездом № 45 Ужгород — Харьков — Ужгород, более 29 тысяч — поездом № 86 Львов — Запорожье — Львов, более 28 тысяч — поездом № 120 Запорожье — Львов — Запорожье, более 26 тысяч — поездом № 41 Днепр - Трускавец - Днепр, более 23 тысяч - поездом № 97 Киев - Ковель - Киев.

В общей сложности с начала лета "Укрзализныця" перевезла пассажирскими поездами 776 тысяч пассажиров.

Напомним, "Укрзализныця" запустила два новых поезда в польский Перемышль из Киева и из Запорожья.