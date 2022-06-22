"Укрзализныця" назначает еще один поезд Киев – Шостка

"Укрзализныця" добавила еще один поезд на маршруте Киев – Шостка, говорится в сообщении госкомпании. Поезд №788/787 будет курсировать ежедневно с 24 июня.

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Из Киева он будет отправляться в 16:09 с прибытием в Шостку в 21:25. Поезд будет останавливаться на станциях Выдубичи, Дарница, Носовка, Нежин, Плиски, Бахмач-Киевский, Бахмач-Пассажирский, Конотоп, Кролевец и Терещенская.

В обратном направлении из Шостки поезд будет отправляться с 25 июня ежедневно в 6:10 и прибывать в Киев в 11:26. Билеты на поезд уже доступны онлайн на сайте booking.uz.gov.ua и в чат-ботах "Укрзализныци".

Отметим при этом, что на этом направлении с 20 мая уже курсирует поезд №774/773 с отправлением из Киева в 10:00 и прибытием в Шостку в 15:09.

Однако с 1 июля этот рейс будет сдвинут на несколько минут: из столицы поезд будет отправляться в 10:07, прибывая в Шостку в 15:14. В обратном направлении расписание не изменилось: отправление в 15:50 с прибытием в Киев в 20:51.

Кроме этого, с 24 апреля действует утренний поезд №786 Киев – Шостка, отправляющийся в 7:20 и приезжающий в Шостку в 12:25.