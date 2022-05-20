"Укрзализныця" запускает новый поезд, который соединит Сумы и Чернигов с Ивано-Франковском

"Укрзализныця" запускает еще один поезд для жителей деоккупированных населенных пунктов на севере Украины. " Новый маршрут соединит Сумы и Чернигов с Ивано-Франковском.

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Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Укрзализныця" назначает новый двухгрупповой поезд, который соединит Сумы и Чернигов с Ивано-Франковском. Это значит, что вагоны поезда из Сум в Чернигове будут прицепляться к поезду до Ивано-Франковска.

Поезд 259/260 – 258/257 Сумы, Чернигов – Ивано-Франковск будет отправляться из Сум по нечетным числам с 25 мая в 18:05, из Чернигова поезд будет отправляться с 27 мая в 20:25 и прибывать в Ивано-Франковск в 13:23.

Из Ивано-Франковска поезд №259/260 – 258/257 будет отправляться по четным числам с 26 мая в 15:57 и прибывать в Чернигов в 10:25, в Сумы — в 12:26.

Билеты на поезд можно будет купить онлайн и в кассах вокзалов.

Напомним, “Укрзализныця” запускает электропоезд Skoda по маршруту Чернигов – Киев – Чернигов и продлевает маршрут поезда сообщением Чернигов – Киев до Винницы.

Напомним, с 20 мая ежедневно будет курсировать поезд №771/772 сообщением Киев-Хмельницкий.

А с 1 июня "УЗ" возвращает поезд № 816/815 "Прикарпатский экспресс" сообщением Львов - Черновцы.