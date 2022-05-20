"Укрзалізниця" запускає новий потяг, який сполучить Суми та Чернігів з Івано-Франківськом

"Укрзалізниця" запускає ще один поїзд для мешканців деокупованих населених пунктів на півночі України. Новий маршрут з'єднає Суми та Чернігів з Івано-Франківськом.

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Про це повідомила прес-служба УЗ.

"Укрзалізниця" призначає новий двогруповий потяг, який сполучить Суми та Чернігів з Івано-Франківськом. Це означає, що вагони поїзда із Сум у Чернігові причіплятимуться до поїзда до Івано-Франківська.

Поїзд 259/260 – 258/257 Суми, Чернігів – Івано-Франківськ відправлятиметься із Сум по непарним числам з 25 травня о 18:05, з Чернігова поїзд відправлятиметься з 27 травня о 20:25 та прибуватиме до Івано-Франківська о 13 :23.

З Івано-Франківська поїзд №259/260 – 258/257 відправлятиметься по парних числах з 26 травня о 15:57 та прибуватиме до Чернігова о 10:25, до Сум – о 12:26.

Квитки на потяг можна буде купити онлайн та в касах вокзалів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запускає електропоїзд Skoda за маршрутом Чернігів – Київ – Чернігів та продовжує маршрут поїзда сполученням Чернігів – Київ до Вінниці.

Нагадаємо, з 20 травня щоденно буде курсувати поїзд №771/772 сполученням Київ-Хмельницький.

А з 1 червня "УЗ" повертає поїзд № 816/815 "Прикарпатський експрес" сполученням Львів - Чернівці.