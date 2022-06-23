"Укрзалізниця" назвала найпопулярніші потяги

"Укрзалізниця" визначила найпопулярніші поїзди за кількістю перевезених пасажирів з початку літа. Найбільше пасажирів скористалися поїздом № 45 Ужгород – Харків – Ужгород.

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Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Спостерігаємо активне повернення українських сімей з евакуації до безпечних регіонів, включаючи столицю, а також пожвавлення бізнесових та туристичних поїздок", - йдеться у повідомленні.

Так, понад 35 тисяч пасажирів скористалися поїздом № 45 Ужгород - Харків - Ужгород, понад 29 тисяч - поїздом № 86 Львів - Запоріжжя - Львів, понад 28 тисяч - поїздом № 120 Запоріжжя - Львів - Запоріжжя, понад 26 тисяч - поїздом № 41 Дніпро – Трускавець – Дніпро, понад 23 тисячі – поїздом № 97 Київ – Ковель – Київ.

Загалом із початку літа "Укрзалізниця" перевезла пасажирськими поїздами 776 тисяч пасажирів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила два нові поїзди до польського Перемишля з Києва та із Запоріжжя.