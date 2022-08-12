"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд для вывоза желающих из Никополя и Марганца

"Укрзализныця" запустила на две недели ежедневный поезд №272/271 Запорожье — Киев из-за повышенного спроса на выезд из городов Никополь и Марганец в более безопасные регионы. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

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Поезд дополнительно будет курсировать с 13 по 25 августа из Запорожья (отправление в 20:05, прибытие в Киев в 9:38). По направлению из столицы он будет курсировать с 14 по 26 августа с отправлением в 22:30 и прибытием в Запорожье в 11:53.

Поезд останавливается также на станциях Чертомлык, Апостолово, Кривой Рог-Главный, Долинская, имени Тараса Шевченко, Городище, Корсунь и Мироновка. В Запорожье он также делает остановку на правом берегу станции Днепробуд-2.

Отметим, что согласно данным в системе "Укрзализныци", которые могут отличаться от фактического положения дел, числятся в расписании по станциям Никополь и Марганец также поезда №120 Запорожье - Львов - Запорожье, №287/290 Харьков - Одесса - Харьков (по четным числам в направлении Харькова, по нечетным - в Одессу), и №241 Запорожье - Львов.

Напомним, что Никополь еще с середины июля стал подвергаться обстрелам со стороны российской армии, из-за чего там регулярно гибнут мирные жители, а одно из градообразующих предприятий - трубный завод "Сентравис" - из-за обстрелов решило приостановить производство. Территория соседней Марганецкой общины с конца июля также обстреливается противником, а 10 августа из-за удара по городу погибли 13 человек.

Оба города находятся напротив оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции, причем украинские власти заявляют, что именно россияне обстреливают и ее территорию тоже. Ввиду этого Украина сейчас призывает ООН и Международное агентство по атомной энергии направить на станцию совместную международную миссию.