"Укрзализныця" возобновила движение поездов на двух участках на границе с Польшей

АО "Укрзализныця" завершило реконструкцию двух участков, что позволило восстановить международный железнодорожный маршрут по европейскому пути Перемышль-Нижанковичи-Хыров-Смольница-Устрики Долишни-Загуж, больше известный как "Линия 102".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба "Укрзализныци" и Мининфраструктуры.

Для восстановления сообщения "Линии 102" "Укрзализныця" отремонтировала почти 70 км путей, обновила 10 мостов на участках Госграница - Старжава - Хыров- Нижанковичи - госграница (линия 102) и Хыров- Самбор. Также компания отремонтировала вокзальную инфраструктуру в Хырове, Нижанковичах и Старжаве.

"В рамках работ на участках, пролегающих по территории Украины, капитально отремонтировано около 68,3 км путей, из них 29,5 км — широкого (1520 мм), 8,6 км — европейского образца (1435 мм) и 30,2 км — совмещенной. Уложена решетка на железобетонных шпалах. Кроме того, отремонтировано 10 мостов, 4 пассажирские платформы, 9 зданий и сооружений технологического назначения, а также вокзалы в Хырове, Нижанковичах и Старжаве", — резюмировали в УЗ.

Реконструирование позволило в пять раз сократить расстояние путешествия от Кросценко Бещадского уезда через территорию Украины до уездного города Перемышль. Если бы движение происходило только по территории Польши, то поезд должен преодолеть 269 км, в то же время длина пути через станцию Хыров составляет около 53 км.

"Благодаря завершению этих проектов мы существенно нарастим пропускную способность нашей западной границы, в частности, ее ключевого направления — польского. Это дополнительные возможности для экспортеров, дополнительные логистические пути для транспортировки международной помощи Украине и ускорения практической интеграции Украины в европейский рынок", – прокомментировал министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Напомним, в 2022 году "Укрзализныця" также завершила электрификацию железнодорожной линии Ковель – Изов – госграницу. Этот участок проходит по территории Волынской области, ведя из Ковеля к границе с Польшей возле города Грубешев через Турийск, Владимир и Устилуг.