1 час назад

Тигипко продал свои аптеки более крупной сети — СМИ

Бизнесмен впервые после Майдана решил отказаться от одного из своих бизнесов из-за его неприбыльности

Фото: сайт группы ТАС Фото: сайт группы ТАС
Фото: сайт группы ТАС

Группа ТАС Сергея Тигипко продала одноименную аптечную сеть, которая насчитывала около 100 аптек в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает "НВ Бизнес" со ссылкой на три источника, в частности руководителя крупной аптечной сети и двух инвестиционных банкиров.

Отмечается, что до недавнего времени Тигипко инвестировал в развитие аптечного бизнеса. К примеру, в 2019 году компания приобрела активы конкурента — сеть из 30 объектов "Космо" у инвестиционной компании SigmaBleyzer. Представители аптечного подразделения ТАС не скрывали намерения быстро расширить бизнес и пополнить ряды лидеров аптечного рынка. Компании удалось нарастить количество объектов до 143, но дальше дело не пошло.

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"Инвестор потерял интерес к этому бизнесу и компания стала закрывать убыточные объекты", — рассказал изданию директор одной из аптечных сетей.

В свою очередь, управляющий партнер инвестиционной компании Atlas Advisors Алексей Ращупкин отмечает, что конкуренция на этом рынке и правда очень жесткая: в некоторых местах аптеки в буквальном смысле работают "дверь в дверь".

По его словам, доходность снизилась до 2%, и некоторым компаниям вести дела стало невыгодно — та же коммерческая недвижимость может приносить в пять-десять раз больше.

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После реструктуризации сеть TAS сократилась до 100 аптек преимущественно в Киеве и области, а в 2020 году было принято решение продать этот бизнес. Как пишет "НВ Бизнес", переговоры проводились с группой компаний "Эпицентр", которая также открывает свои аптеки. Кроме того, актив предлагали купить сети аптек "Доброго дня".

В итоге, по данным источников издания, аптеки Тигипко купила другая компания — сеть "Мед-Сервис" (Днепр) Олега Токарева. На сайте этой компании уже можно найти перечень аптек TAS, которыми теперь она владеет. По оценке одного из инвестбанкиров, сумма сделки могла составить 5−6 млн долларов. Ни в самом "Мед-Сервисе", ни в ТАС сделку не комментируют.

Отмечается, что аптечная сеть — первый актив Тигипко, который он продал с 2014 года. Ранее его компании лишь инвестировали в развитие.

"Почему мы покупаем? Потому что все дешево. Рынки сошли с ума. То, что нужно строить за сотни миллионов долларов, сегодня можно купить за 4−5 млн", — говорил Тигипко в мае 2018 года на конференции в Киеве.

Помимо завода "Днепрометиз", в последние годы группа ТАС купила завод "Кузня на Рыбальском" у Петра Порошенко и Игоря Кононенко, Универсал Банк и VS Bank (вошедший впоследствии в Таскомбанк), страховую компанию "ЭйгонЛайф Украина", застройщика "Билдинг Инвест Групп", элитный отель Radisson Blu Hotel Kyiv Podil, а также асфальтобетонный завод "Столичный".

В то же время в феврале 2021 года Национальный банк Украины отказал Тигипко в согласовании покупки Проминвестбанка, хотя ранее сделку одобрил Антимонопольный комитет.

Для Токарева же сеть "Мед-Сервис" — основной бизнес, который он развивает с 1995 года. В конце 90-х компания создала свое девелоперское подразделение, которое занялось строительством отдельных зданий и реконструкцией помещений под аптеки в разных городах страны. Сейчас сеть насчитывает 350 аптек, а после ребрендинга их число вырастет до 450, что позволит "Мед-Сервису" пополнить ряды крупнейших украинских сетей.

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